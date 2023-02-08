Французская стрижка – одна из трендовых причесок 2023 года: лучшие варианты, идеальные для женщин всех возрастов

Французские стрижки обещают быть очень популярными в этом году. Это не случайно: они подходят женщинам всех возрастов. Более того, французская стрижка может быть интегрирована на короткие, средние и длинные волосы. Так можно добиться легкости и женственности. Более того, французская стрижка способна вывести ваш стиль на новый уровень.

Такая прическа часто предполагает естественную и даже немного беспорядочную укладку. Это объясняется тем, что француженки ценят естественную красоту своих волос. А уж скольким количеством способов можно укладывать каждую из этих стрижек, и вовсе не передать. Возможно, вдохновившись свежими образами, вы захотите попробовать что-то из этого.

Обрамление лица

Эта стрижка идеальна для женщин разных возрастов. Перед укладкой волосы нужно будет просто вымыть, а придать им конечный вид можно будет множеством бесконечных способов. Использовать при этом можно средства для укладки или отказаться от них, чтобы локоны выглядели более естественно.

Некоторые француженки предпочитают длинные волосы с челкой, чтобы добавить образу изысканности и привлекательности. Некоторые другие женщины просто коротко стригут волосы, предпочитая прическу пикси или боб. Любая из них больше подходит для классического стиля.

Длинные волосы с челкой

Эта прическа с рваной челкой выглядит просто потрясающе. Челку при этом можно оставлять ровной, а сами волосы завивать в локоны.

Так прическа выглядит непринужденно. Это просто самовоплощение парижской элегантности.

Французский боб

Это укороченная версия традиционной прически с более длинными волосами. Челка здесь текстурирована, а волосы после мытья особо не придется укладывать, что может значительно сэкономить вам время утром.

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Они могут оставаться гладкими и прямыми, а когда вы их сушите, можете придать и игривые волны. Если у вас густые волосы, можно сделать челку более тяжелой, сдвинув ее основание к макушке.

Немного небрежности

Волосы средней длины подходят для повседневного стиля. Но эта классическая прическа будет требовать большего ухода. Волосы могут красиво обрамлять лицо, а локоны можно сделать текстурированными. Для того чтобы прическа выглядела шикарно, нужно отказаться от использования тяжелых средств для ухода. Лучше всего укладывать волосы таким образом, чтобы локоны спадали на плечи естественным образом.

Французские завитки

Если ваши волосы вьются, эта прическа просто создана для вас. Для того чтобы добиться такого образа, ничего не нужно будет делать, даже использовать кремы и гели для стайлинга. Просто позвольте своим волосам высохнуть на воздухе, даже без использования фена. Разве такой способ укладки не звучит просто великолепно?

Французский длинный боб

Если вы любите непринужденный стиль, французский длинный боб с челкой вам подойдет. Текстура и пышность выводят эту стрижку на новый уровень. Если у вас от природы волнистые волосы, можно использовать для их выпрямления щипцы, оставив при этом легкую волну. Если прическа будет предполагать довольно длинную челку, это не должно вас оттолкнуть, даже если вы никогда раньше не отрезали длины у лба. Такую челку со временем можно будет превратить в шторку.

Дерзкая стрижка пикси

Стильный внешний вид этой стрижки достигается за счет естественной текстуры и неровно остриженных прядей волос. После того как вы высушите волосы полотенцем, придайте им подвижность, используя помадку для стайлинга. Нанести средство для волос необходимо перед тем, как вы начнете их укладывать. Важно при этом не утяжелить локоны и отказаться от слишком большого количества средства. Важно уложить волосы таким образом, чтобы они были особенно объемными у корней.