 

Брючный костюм станет самым модным нарядом весны-лета 2023: ключевые тренды и их главные особенности

08.02.2023, 22:40, Разное
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Брючные костюмы уже давно являются одним из самых любимых предметов женского гардероба. С их помощью можно создать привлекательный деловой имидж и выглядеть элегантно и неповторимо. Дизайнеры постоянно демонстрируют новые модели на своих показах.

И, кстати, вовсе не обязательно работать в офисе, чтобы иметь такой костюм, ведь его можно надевать практически куда угодно, даже на свидание. Тем более что сейчас будут в моде и такие наряды, которые захочет взять у вас взаймы даже ваша подруга, которая не вылезает из платьев.

Яркие цвета

В модном сезоне 2023 года женщинам рекомендуется не бояться выделяться и выбирать яркую необычную одежду.

Это же относится и к брючным костюмам. Попробуйте желтый, зеленый, красный и розовый цвета, чтобы освежить свой образ.

Когда в вашем арсенале появится что-то подобное, по отдельности вещи можно будет сочетать с базовыми предметами гардероба, например, с монохромными блузами или универсальной белой рубахой, которая добавит образу строгости. Не забудьте сразу же приобрести к такому брючному костюму подходящую яркую блузу или обычную базовую футболку, и пусть она будет такого же яркого цвета.

С приталенным жакетом

В 2023 году женственная одежда снова приходит в моду. Дизайнеры рекомендуют включать в свой гардероб приталенные модели вместо оверсайз. Они добавят изящества фигуре.

Выбирайте костюмы с поясами, рюшами и большими пуговицами. Быть может, это немного и необычно для такого наряда, но зато такой подход позволяет создавать яркие неповторимы образы. Если вы примените этот тренд, вам точно не будет равных.

Большие размеры

Негабаритный стиль все же не выходит из моды. Ведь одно другому не мешает. Если вы хотите создать городской образ, выберите костюм с бесконечно большим пиджаком.

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В свой гардероб можно добавлять даже мужские куртки, которые сделают образ необычным и смелым. Сейчас наконец настал тот самый момент, когда заимствовать вещи из явно мужского гардероба разрешено модой.

И чтобы не выглядеть так, будто вы возвращаетесь домой от родителей, где папа подарил вам свой костюм, стоит выбирать для нарядов подобного плана яркие цвета. А если дополнить образ яркой сумочкой и сногсшибательными босоножками, можно создать такой образ, который даже может подойти для того, чтобы посетить очередную свадьбу своей подруги.

С принтами

Если вы не любите однообразие, можно обратить внимание на интересные модели брючных костюмов с принтами: в клетку, в полоску, с животными узорами и даже цветами. Можно выбрать яркие модели, которые хорошо интегрируются в городской образ. Если у вас еще не было ничего тигрового, возможно, настал тот самый момент, чтобы сделать это частью вашего гардероба.

Белые костюмы

Это настоящий хит нового сезона. Не стесняйтесь выбирать белые брючные костюмы, которые могут быть элегантными или свободного кроя. Отлично смотрится сочетание нескольких оттенков, но основным все же должен быть белый. Сделайте яркие акценты на массивных украшениях, которые будут контрастировать с одеждой, тогда вы и сами не сможете оторвать от себя глаз.


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