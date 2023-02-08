Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на западных самолетах

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что не знал о длительном обучении летчиков на боевых самолетах.

По его словам, он не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Зеленский предложил отправить украинских пилотов, «и они научатся через 2,5 года», информирует издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной.

Истребитель Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. В настоящее время ведется его серийное производство. Самолет поставлен на вооружение в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.

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