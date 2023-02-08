Социолог Гагарин: В России необходимо создать систему, связывающую науку, образование и производство

Параллельный импорт не избавит страну от технологической зависимости. Россия уже много сделала для достижения технологического суверенитета. Сейчас важно сосредоточиться на том, что может быть быстро внедрено в производство, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Анатолий Гагарин. В среду Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, на котором обсуждалась повестка технологического развития страны.

«Сейчас по всей стране происходит реальное внедрение тех научных разработок, которые осталось «докрутить». Наука, образование и производство полностью готовы к этому. То, что на заседании Совета по науке и образованию президент поставил вопрос системно, говорит о том, что в ближайшее время мы сумеем реализовать поставленные задачи и достичь нужных результатов», – считает социолог, директор Экспертного аналитического центра Уральского федерального университета Анатолий Гагарин.

Сосредоточенность на повестке развития предполагает создание системы, «которая связывала бы науку, образование и производство». «Стоит задача создать условия для скорейшего достижения технологического суверенитета. Но не менее важно реализовать стратегию развития с помощью организации образовательных процессов. Разработки, которые будут внедряться, требуют массового производства, а это предполагает большое количество подготовленных людей. Поэтому президент и говорит о том, что у нас должны быть собственные компетенции и технологии», – отметил эксперт.

С помощью параллельного импорта невозможно решить задачу критической зависимости от зарубежного производства и необходимо создать систему технологического суверенитета, добавляет социолог. «Сейчас уже сделано достаточно много. Но поставленная президентом задача и четко очерченный набор приоритетов – это как раз то, что крайне необходимо. Распылять средства нельзя ни в коем случае, их нужно сосредотачивать на том, что уже сейчас может быть внедрено в производство», – убежден собеседник.

По словам эксперта, Россия должна избавиться от критической зависимости от зарубежных технологий, прежде всего в производстве микрочипов, микропроцессоров и прочей элементной базы. «Президент говорит о работе с генетическими ресурсами. У нас есть в этом отношении много разработок, в том числе на Урале. Кроме того, и гиперзвуковые технологии становятся вполне ощутимыми продуктами нашей науки и техники, показывая, насколько мы впереди в этих вопросах», – перечислил Гагарин.

Нынешние реалии позволяют использовать отечественные ноу-хау, которые ранее не были реализованы в силу разных причин. «Все, что накоплено нами на протяжении 20 лет, может быть внедрено в производство. Возможности для этого есть. Поэтому обращение президента к субъектам Федерации, корпорациям и частным компаниям – это тот призыв, который должен быть реализован в ближайшее время», – уверен эксперт.

Гагарин особо отметил включенность молодых ученых в технологическую повестку развития страны. «Люди и амбиции есть. Им необходимо создать соответствующие условия. Наука требует постоянной финансовой и организационной подпитки, одних грантов недостаточно. Ученым нужны определенные горизонты и условия для работы. Перейдя на рельсы долгосрочного финансирования и планирования, молодежь уже получила определенную уверенность в будущем и в том, что ее работа будет востребована и оплачена. Мы приходим к тому, что постепенно возвращаем уважение к науке и производству», – подытожил Гагарин.

В среду президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Он назвал верным решение российских властей сформировать целостную систему планирования и управления в науке. На встрече обсуждалось внедрение новых разработок, которые бы способствовали укреплению суверенитета страны.

Среди приоритетных направлений в сфере науки и технологий Путин назвал ЖКХ, энергетику и безопасность. «Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», – сказал глава государства, призвав сосредоточиться также на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности.

Президент отметил, что под руководством президиума совета начата работа по обновлению подходов, самой методологии научно-технологического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период. Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения.

«Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики, а также формирование национальной системы мониторинга климата, строительство и эксплуатация крупных исследовательских установок мирового уровня, что позволит в том числе создавать новые лекарства, материалы и так далее», – сказал Путин.

—