Госсекретарь США Блинкен: Соединенные Штаты уверены в скором приеме Финляндии и Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты уверены, что Финляндию и Швецию скоро примут в НАТО, страны предприняли значительные шаги для разрешения имеющихся у Турции озабоченностей, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО и альянс должен приветствовать их как можно скорее. Он выразил уверенность, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро, передает РИА «Новости».
Блинкен подчеркнул, что, по оценке Вашингтона, Финляндия и Швеция предприняли значительные шаги для разрешения имеющихся у Турции озабоченностей по расширению НАТО.
В прошлую пятницу американские СМИ сообщали, что Турция уже к марту может одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться. Между тем двумя днями ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.
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