“Хочется кричать”: после заявления об уходе от мужа певицу Валерию застали в чужой постели

Несколько недель назад

стало известно о будущих планах певицы Валерии. По словам ее мужа Иосифа

Пригожина, в любой момент звезда готова оставить сцену и заняться другими

делами. Карьера для певицы — это, конечно, большой этап. Однако, держаться до

последнего Валерия не хочет.

Поклонники

удивились, почему Пригожин так спокойно относится к этому факту. Ведь после

заявления певицы Валерии об уходе от мужа-продюсера, он потеряет одну из

главных звезд, а значит и деньги. Пока, конечно, Валерия не объявляла об уходе.

Женщина продолжает выступать и ездить на гастроли. Кстати, во время мероприятия

в Санкт-Петербурге певицу Валерию застали в чужой постели отеля. И не одну.

Поклонники из отеля

устроили звезде настоящий сюрприз. На ее постели они выложили строчки из новой

песни певицы Валерии. Блондинка удивилась, откуда же они взяли эти строчки. Но,

кажется, ей было приятно такое внимание.

“Молчу, но

хочется кричать невольно”, — так звучат строки неопубликованной песни.

Валерия призналась:

сюрприз ее удивил. Кто знает, может быть так постарался Иосиф Пригожин, чтобы

поддержать супругу в отъезде. А может и неравнодушные коллеги решили порадовать певицу и сговорились с работниками отеля.