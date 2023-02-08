 

“Хочется кричать”: после заявления об уходе от мужа певицу Валерию застали в чужой постели

08.02.2023, 22:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько недель назад
стало известно о будущих планах певицы Валерии. По словам ее мужа Иосифа
Пригожина, в любой момент звезда готова оставить сцену и заняться другими
делами. Карьера для певицы — это, конечно, большой этап. Однако, держаться до
последнего Валерия не хочет.

Поклонники
удивились, почему Пригожин так спокойно относится к этому факту. Ведь после
заявления певицы Валерии об уходе от мужа-продюсера, он потеряет одну из
главных звезд, а значит и деньги. Пока, конечно, Валерия не объявляла об уходе.
Женщина продолжает выступать и ездить на гастроли. Кстати, во время мероприятия
в Санкт-Петербурге певицу Валерию застали в чужой постели отеля. И не одну.

Поклонники из отеля
устроили звезде настоящий сюрприз. На ее постели они выложили строчки из новой
песни певицы Валерии. Блондинка удивилась, откуда же они взяли эти строчки. Но,
кажется, ей было приятно такое внимание.

“Молчу, но
хочется кричать невольно”, — так звучат строки неопубликованной песни.

Валерия призналась:
сюрприз ее удивил. Кто знает, может быть так постарался Иосиф Пригожин, чтобы
поддержать супругу в отъезде. А может и неравнодушные коллеги решили порадовать певицу и сговорились с работниками отеля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.22 / Шишкова, как так-то, а? – Личное мнение

20.09.21 / Росавиация разрешила не включать в стоимость авиабилетов взлёт и посадку

17.03.22 / Мнение: Российские компоненты МС-21, будущее российской авиации и отказ россиян отдыхать за рубежом

28.05.21 / Стать «знакомыми незнакомцами»: как можно сохранить свой брак

19.01.23 / Вам загадочный пакет

22.09.22 / Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека

11.08.22 / Мнение: Эстонский оскал

08.06.21 / Цвета, которые будут актуальны до конца года. От яркого желтого до сдержанного серого

20.01.22 / ТЦ “Европолис” могут закрыть на 90 суток за несоблюдение антиковидных мер

07.04.22 / Мнение: Коротко по Украине. 06.04.2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика