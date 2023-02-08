Под Хабаровском мужик избил грудную дочь

Под Хабаровском в городе Амурск мужчина избил и порезал пятимесячную дочь, так как хотел отомстить супруге, которая ушла пропивать детские выплаты без него. Об этом сообщает “Радио 1”.

20-летняя мать получила пособие, купила себе и мужу выпивку, а утром отправилась за добавкой, но не вернулось. Тогда мужик решил отыграться на ребенке и поиздевался над дочерью, пишут “Вести Подмосковья”.

По предварительной версии, изрезанного и избитого ребенка нашли соседи. Они и обратились в полицию. По данным РИА ФАН, 20-летнего горе-отца арестовали на пять суток.