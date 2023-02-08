Bloomberg – Байден назвал украинский конфликт «испытанием на века»

Выступая с ежегодным обращением к конгрессу, Джо Байден назвал специальную военную операцию на Украине «испытанием на века», пишет Bloomberg. При этом американский лидер добавил, что этот конфликт стал испытанием как для Америки, так и для всего мира.



AP

Президент США Джо Байден в своём ежегодном обращении к конгрессу назвал специальную военную операцию на Украине «испытанием на века», пишет Bloomberg.

Он также добавил, что украинский конфликт стал «испытанием для Америки, испытанием для мира».

По словам Байдена, почти через год после начала конфликта США едины в своей поддержке Украины.

Это заявление, как отмечает издание, прозвучало на фоне того, как некоторые законодатели-республиканцы призвали сократить помощь Киеву или применить более строгий надзор, который мог бы замедлить передачу украинской стороне вооружений и помощи.

По мнению Bloomberg, из-за того, что у республиканцев сейчас неподавляющее большинство в палате представителей, перспективы долгосрочного сокращения помощи Украине со стороны США выросли.