Марка Xiaomi представила смартфоны Poco X5 и Poco X5 Pro

Китайская компания Poco представила новые модели смартфонов под названием Poco X5 и Poco X5 Pro.

Данные модели получили продвинутые характеристики, однако отличаются производительностью и остальными опциями. В частности, новый аппарат имеет крупный 6,67-дюймовый с высоким разрешением и частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, на боковой кнопке встроен сканер отпечатков пальцев. В улучшенной версии основной датчик 108 мегапикселей, а упрощенная модель обладает модулем на 48 мегапикселей.

За производительность смартфона Poco X5 отвечает чипсет Snapdragon 695, однако в топовой конфигурации установили процессор Snapdragon 778G. Емкость встроенной батареи составила 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 67 Вт. Начальная цена составит 250 долларов, а в топовой версии стоимость смартфона равна 300 долларов.