 

Согреют ноги и добавят изюминку образу: как носить и с чем сочетать теплые и стильные гетры

08.02.2023, 21:20, Разное
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Гетры используются сегодня модницами не только для того чтобы защитить ножки от холодов. Гетры надевают с той целью, чтобы сделать образ неповторимым. Но вот как носить и с чем сочетать этот предмет гардероба? Если кратко, то со всем, что вы сможете отыскать в своем гардеробе. И не вздумайте себя хотя бы в чем-то ограничивать, ведь модные тренды 2023 года этого совсем не предполагают.

Брюки превращаются…

Это почти и не гетры, а своеобразное продолжение шорт. Сочетать такие джинсовые гетры можно с белым контрастным верхом.

Не для тепла, а моды ради

Даже когда наступят теплые деньки, можно надевать меховые вещи. И самое место для этого – голени, на которые можно надеть несравненные меховые чулки, которые отлично сочетаются с джинсовой мини-юбкой и укороченным свитером.

Сочетайте несочетаемое

Даже если вам кажется, что ваш образ совершенно не предполагает гетры, вы все равно можете их надеть. Только дополните их туфлями того же цвета.

Спортивная классика

В продаже много гетров, но ведь всегда можно выбрать их классический вариант – вязаный и собранный в гармошку.

Гетры молочного цвета

Гетры молочного цвета просто превосходно сочетаются с белым свитером, заправленным в юбку, длина которой отлично подчеркивает ваш новомодный аксессуар.


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