Премьер Британии Сунак назвал сроки прибытия танков Challenger 2 на Украину
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Британские танки Challenger 2 доставят на Украину в марте, сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, власти Британии ускоряют доставку техники Киеву, чтобы она попала на передовую как можно быстрее, передает ТАСС.
«Мы гарантируем, что техника прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы… Украинские экипажи, прибывшие в страну на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории уже в следующем месяце», – сказал он.
На прошлой неделе на территории Британии стартовало обучение украинских военных для работы на танках Challenger 2, об этом также сообщал Сунак.
Ранее в Британии заявили, что пока не нашли ответа на вопрос по поводу поставок истребителей Киеву, но пообещали изучить его.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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