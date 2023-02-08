Премьер Британии Сунак назвал сроки прибытия танков Challenger 2 на Украину

Британские танки Challenger 2 доставят на Украину в марте, сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, власти Британии ускоряют доставку техники Киеву, чтобы она попала на передовую как можно быстрее, передает ТАСС.

«Мы гарантируем, что техника прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы… Украинские экипажи, прибывшие в страну на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории уже в следующем месяце», – сказал он.

На прошлой неделе на территории Британии стартовало обучение украинских военных для работы на танках Challenger 2, об этом также сообщал Сунак.

Ранее в Британии заявили, что пока не нашли ответа на вопрос по поводу поставок истребителей Киеву, но пообещали изучить его.

—