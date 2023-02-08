 

Глава Кузбасса Цивилев открыл Арену металлургов в Новокузнецке

08.02.2023, 21:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке, после капитального ремонта она теперь соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

«Это важнейший спортивный объект для всех жителей южной агломерации Кузбасса. Он станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии», здесь будут тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург», а главное – в Арене Кузнецких металлургов смогут заниматься спортом кузбассовцы, мы сможем воспитывать здесь будущих чемпионов, надежду спортивного Кузбасса», – приводятся слова Цивилева на сайте правительства Кемеровской области.

Одним из почетных гостей открытия спорткомплекса стал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. «Это огромная честь – быть у вас в гостях на открытии уникального спортивного сооружения. Могу сказать, что традиции, заложенные здесь, с первых шагов, будут продолжены. Надеемся, что те мальчишки, которые здесь сегодня присутствуют, сумеют осуществить свою мечту – играть в большой хоккей. Хотелось бы поддержать губернатора: команда Новокузнецка должна быть в КХЛ в ближайшее время. Уверен, с такими условиями, такой поддержкой она должна стать обладателем Кубка Гагарина», – сказал Фетисов.

Общая площадь Арены Кузнецких металлургов – более 25 тыс. кв. метров. Спортивный комплекс вместимостью около 7 тыс. человек соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги: по размерам и количеству раздевалок, душевых, наличию отдельного входа для каждой команды, требованиям к помещениям для работы комментаторов, судей, работников СМИ.

В ходе капитального ремонта специалисты по фасаду, переустройству инженерных сетей, внутренней отделке установили современное оборудование. Еще до холодов благоустроили прилегающую территорию, заасфальтировали площадки.

Для удобства болельщиков в Арене действуют фуд-корты, есть зона кафе и ресторанов, магазины сувениров и атрибутики.

Для обеспечения безопасности установлена система автоматического пожаротушения, управляемая по периметру всего здания: при объявлении пожарной тревоги автоматически открываются все выходы со всех секторов, включаются системы тушения, дымоудаления, вентиляции. В зоне касс, расположенных в отдельном здании, установлены турникеты, рамки металлоискателей на входы и выходы, сканеры для досмотра личных вещей, также система досмотра проверяет поток посетителей после входа в здание Арены. Потоки посетителей разделены: в каждый сектор от входа до места на трибуне зрители проходят, не пересекаясь с болельщиками другого сектора.

Также губернатор принял участие в открытии памятника легендарному спортсмену, мастеру спорта СССР, капитану хоккейной команды «Металлург» Олегу Короленко, чье имя присвоено спорткомплексу. Бронзовая скульптура высотой 2,3 м расположена у главного входа Арены Кузнецких металлургов. Ее изготовили ведущие специалисты Красноярска, при создании памятника они учли пожелания родных спортсмена.

Первый матч на льду обновленной Арены Кузнецких металлургов проведут настоящие звезды: в составе команды «Легенды хоккея» выйдут 10 олимпийских чемпионов разных лет, в том числе Вячеслав Фетисов, а также президент КХЛ Алексей Морозов и «русский танк» Андрей Коваленко. Сразятся с ними новокузнецкие любители из команды «Кузница Победы». Лучших игроков матча наградят глава региона Сергей Цивилев и олимпийские чемпионы, звезды российского и советского хоккея – Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский и легендарный вратарь новокузнецкого «Металлурга» Александр Филиппенко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.22 / Власти Украины собрались обвинить Россию в минировании Черного моря

05.12.21 / Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом

13.12.20 / Россияне потратили на покупку приложений $1,2 миллиарда

20.06.21 / Guardian – бессмертие недостижимо — учёные установили, что процесс старения не остановить

11.07.21 / Английские фанаты напали на итальянских и друг на друга перед Евро–2020

04.10.21 / В Подмосковье разбился вертолет, все люди в нем погибли

04.01.23 / Пушилин рассказал о мужестве спасавших товарищей в Макеевке военных

13.08.20 / Ноутбук Honor MagicBook 14 SE оценен в 475 долларов

02.07.20 / Россия увеличит поддержку радиоэлектронной промышленности в 11 раз

04.08.20 / Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «несчастными девчонками»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика