Глава Кузбасса Цивилев открыл Арену металлургов в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке, после капитального ремонта она теперь соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

«Это важнейший спортивный объект для всех жителей южной агломерации Кузбасса. Он станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии», здесь будут тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург», а главное – в Арене Кузнецких металлургов смогут заниматься спортом кузбассовцы, мы сможем воспитывать здесь будущих чемпионов, надежду спортивного Кузбасса», – приводятся слова Цивилева на сайте правительства Кемеровской области.

Одним из почетных гостей открытия спорткомплекса стал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. «Это огромная честь – быть у вас в гостях на открытии уникального спортивного сооружения. Могу сказать, что традиции, заложенные здесь, с первых шагов, будут продолжены. Надеемся, что те мальчишки, которые здесь сегодня присутствуют, сумеют осуществить свою мечту – играть в большой хоккей. Хотелось бы поддержать губернатора: команда Новокузнецка должна быть в КХЛ в ближайшее время. Уверен, с такими условиями, такой поддержкой она должна стать обладателем Кубка Гагарина», – сказал Фетисов.

Общая площадь Арены Кузнецких металлургов – более 25 тыс. кв. метров. Спортивный комплекс вместимостью около 7 тыс. человек соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги: по размерам и количеству раздевалок, душевых, наличию отдельного входа для каждой команды, требованиям к помещениям для работы комментаторов, судей, работников СМИ.

В ходе капитального ремонта специалисты по фасаду, переустройству инженерных сетей, внутренней отделке установили современное оборудование. Еще до холодов благоустроили прилегающую территорию, заасфальтировали площадки.

Для удобства болельщиков в Арене действуют фуд-корты, есть зона кафе и ресторанов, магазины сувениров и атрибутики.

Для обеспечения безопасности установлена система автоматического пожаротушения, управляемая по периметру всего здания: при объявлении пожарной тревоги автоматически открываются все выходы со всех секторов, включаются системы тушения, дымоудаления, вентиляции. В зоне касс, расположенных в отдельном здании, установлены турникеты, рамки металлоискателей на входы и выходы, сканеры для досмотра личных вещей, также система досмотра проверяет поток посетителей после входа в здание Арены. Потоки посетителей разделены: в каждый сектор от входа до места на трибуне зрители проходят, не пересекаясь с болельщиками другого сектора.

Также губернатор принял участие в открытии памятника легендарному спортсмену, мастеру спорта СССР, капитану хоккейной команды «Металлург» Олегу Короленко, чье имя присвоено спорткомплексу. Бронзовая скульптура высотой 2,3 м расположена у главного входа Арены Кузнецких металлургов. Ее изготовили ведущие специалисты Красноярска, при создании памятника они учли пожелания родных спортсмена.

Первый матч на льду обновленной Арены Кузнецких металлургов проведут настоящие звезды: в составе команды «Легенды хоккея» выйдут 10 олимпийских чемпионов разных лет, в том числе Вячеслав Фетисов, а также президент КХЛ Алексей Морозов и «русский танк» Андрей Коваленко. Сразятся с ними новокузнецкие любители из команды «Кузница Победы». Лучших игроков матча наградят глава региона Сергей Цивилев и олимпийские чемпионы, звезды российского и советского хоккея – Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский и легендарный вратарь новокузнецкого «Металлурга» Александр Филиппенко.

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