 

“Из своих трущоб сидите и воняйте”: Потерявшая контроль богачка Волочкова плюнула в нищих россиян

08.02.2023, 20:53, Разное
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В последние дни имя знаменитой блондинки у всех на слуху. Всему виной не ее шикарные балетные па и даже не новый любовник… Настоящий скандал разразился после выхода ее интервью Алене Жигаловой. Вместе с тем “проблемы” Анастасии Волочковой стали обсуждать все кому не лень.

Светский сплетник Антон Суворкин, к примеру, заявил, что у блондинки якобы цирроз печени в необратимой стадии. Об этом ему нашептали “пташки”, знакомые с ситуацией, и даже предъявили доказательства.

Светская львица оказалась настолько возмущена обвинениями в свой адрес, что даже посвятила блогеру трехминутное видео, в котором опровергла информацию о болезни. Анастасия Волочкова заверила, что результаты ее анализов прекрасные и известны только ее врачу. Да, и вообще, в ее жизни все хорошо.

“У меня все прекрасно, я живу во дворце, занимаюсь любимым делом”, – намекнула на счастье и богатство балерина.

Не упустила она возможности сказать пару “лестных” слов о своем недоброжелателе.

“Из своих трущоб сидите и воняйте”, – обратилась артистка к Антону Суворкину.

Блогера эти слова, судя по всему, не сильно задели. Зато он посчитал, что репликами о замках и трущобах она плюнула в нищих россиян. “Огромное количество людей приняло на свой счет это пренебрежение”, – отметил светский сплетник. А ближе к концу своего ответа он добавил, что Анастасия Волочкова потеряла контроль.


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