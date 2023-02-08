 

В день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей

08.02.2023, 20:53, Разное
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На днях СМИ и Интернет шокировали новостями о состоянии прославленного фигуриста. Сообщалось, что олимпийский чемпион перенес ампутацию из-за отмирания клеток: ряд изданий писали, что он лишился одной стопы, а другие утверждали, что двух. При этом близкие Романа Костомарова до сих пор не комментировали эту информацию.

Стоит отметить, что все данные о лечении спортсмена поступают от “источников” из больницы, где он находится. Именно благодаря этому у переживающих поклонников складывается хоть какая-то картинка лечения звезды (и не факт, что правдивая).

Однако сегодня стало понятно, что россияне, условно говоря, потеряли Романа Костомарова, ведь, по последним данным, теперь ко всей информации о его лечении будет доступ у ограниченного круга людей. А это значит, что, пока родственники звезды не решат прервать молчание, он буквально не будет существовать в инфополе.

“Данные об анализах, диагнозах и проведенных вмешательствах теперь дополнительно защищены”, – говорится в сообщении, появившемся в день рождения спортсмена

Видимо, близкие тяжелобольного олимпийского чемпиона устали от постоянного мелькания его имени в прессе. К тому же, очевидно, что ему сейчас нужен покой. В больнице фигурист находится с начала января. На фоне пневмонии, гриппа и сепсиса Романа Костомарова разместили в реанимации, подключив к ИВЛ и ЭКМО.


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