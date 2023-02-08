Мнение: О победе США над воздушным шаром… Грозное продолжение следует?



Фото © CNN

Тема китайского шара «сдулась» в российском медиапространстве после меткого выстрела «Раптора» 4 дня назад, а зря. Всё только начинается.

Еростат летит китайский

Через дюжину границ.

От хай-тека по-шанхайски,

Бог, Америку храни!

Хочет этот «зонд научный»

Чётких снимков получить,

Чтоб смогли враги получше

Базы Штатов изучить.

Кружит дуля из Китая,

Продолжает свой полёт –

Где ж триада удалая,

Где ж хвалёный Patriot?

Где же ты, крутейший Lightning?

Разве Sidewinder твой

Шарик дохленький китайский

Не собьёт одной струёй?

Что же медлит лидер сонный?

Что же мнётся Пентагон?

Над притихшим Вашингтоном

Тень простёр Армагеддон.

Эх, Америка-держава,

Что ж ты, мать твою растак,

Всю свою былую славу

Разменяла на пятак?

По канонам Голливуда,

Ровно в этот самый час

Старый Raptor сделал чудо –

Мир «одной ракетой» спас.

И теперь народ ликует:

Сбит проклятый супостат!

МИД китайский протестует,

На нью-йоркщине – парад.

Белый дом же объяснил нам,

Мол, гордись, и млад, и стар:

Сверхдержава – это сила!

Побеждён… воздушный шар. ©

Но это ещё не всё. Продолжается морская поисковая операция, чтобы найти доказательства «шпионской» миссии китайского стратостата. Пока что появились сообщения, что совокупный вес оборудования зонда мог достигать нескольких центнеров, а то и тонны. Американские СМИ напоминают читателям долгую историю китайских «шпионских миссий» против США. То есть…

Шар сбит, но страсти лишь раздуваются, а ставки растут. Вашингтон и Пекин, похоже, открывают новый фронт взаимной холодной войны. Причём в роли «задиры» в этот раз выступают #США, тогда как риторика Китая более примирительная. Но это ему не помогает. Хуже, лишь распаляет огонь гнева в сверхдержаве, вступивший в очередной президентский электоральный цикл. Обвинения в адрес Пекина множатся, а новый спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, собирается пойти стопами предшественницы Нэнси Пелоси — с визитом на Тайвань. Ибо есть понимание, что ничем более серьёзным, нежели 100500-е выражение «решительного протеста» и проведение военных манёвров неподалёку от острова, КНР не ответит.

Что ж, в большой мировой политике, как и в обычной подворотне, слабину давать нельзя. Слабых бьют, слабейших — добивают.

#Китай как «сверхдержава» сдулся окончательно?

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