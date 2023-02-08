Мнение: Страна утраченной эмпатии – в Шоколаднице!

Сегодня – среда, и пора снова повстречаться с будущими читателями моего супербестселлера “Страна утраченной эмпатии”. Поэтому, по старой традиции, жду вас, друзья, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начну – в 18.30, а окончание – где-то после 20.30.

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 08 февраля 2022 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-13-25, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Книга придет к вам в лучшем виде, и тоже – с автографом автора!

А вот отзывы о книге с сайта Литрес:

“Это очень хорошая книга. И это страшная книга. К большому моему сожалению (я так думаю), те кому следует с ней ознакомится, заклеймят ее как антисоветскую, а новые советские, поклонники формулы антисоветский=антирусский, сочтут ее еще и антироссийской.

Те кто ее готов читать, сможет читать, вряд ли почерпнут что-то ультра новое, революционное, скорее это свежий взгляд (местами…черт возьми захватывающий) на уже когда то «пройденный материал».

Любому, заранее не ангажированному читателю, я бы порекомендовал бы ее за понятность языка и ясность мысли. Автор подал весь материал максимально популярно не свалившись в профессиональную и научную тематику, за что лично я, человек далекий от социологии и политологии ему крайне благодарен. Читается на одном дыхании, прочитал за один день.

Спасибо Алексей вам за это)”

“Доступное и качественное изложение актуальных вещей. Это сложно сочетать с наукообразностью, поэтому не всем книга кажется серьезным доказательным материалом. Однако с точки зрения активизации мышления и расстановки приоритетов современным жителям РФ вполне подходит”.

“Книга читается быстро и легко, с выводами в целом согласен. Для тех, кто уже придерживается близкой автору позиции, она мало чего нового даст, тех, кто яро против его позиции, вряд-ли переубедит. А сомневающихся, возможно, заставит задуматься в определённом направлении”.

“Скорее бойкая публицистика, чем научно обоснованная литература. Но читается легко и формирует (ну или подтверждает, кому как) достаточно мрачную картину современной России как ухудшенного, деградировавшего СССР-2. Что-то спорно, что-то бездоказательно, но в целом – соответствует реальности”.

“На удивление хорошая книга, и совсем не только об эмпатии. Содержит много интересных и иногда неожиданных наблюдений автора. Некоторые выводы можно было бы «расширить и углубить», но такое уже будет выходить за рамки социологии.

Стиль хорош. Рекомендую”.

“Книга будет полезна для тех, кого интересует, как выжить в России. Прямых ответов книга не даёт, но зато логично обьясняет почему нам тяжело живётся. Рекомендую! Безусловно полезная книга, которая расширит ваш кругозор, а чтение будет по настоящему увлекательным”.

“Сначала читаешь отстраненно – в духе утраченной эмпатии, с исследовательским интересом. а потом на последних страницах – бац! – наступает ясность. я тут живу. рекомендую”.

И т.д.

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