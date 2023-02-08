Всё объяснила – Личное мнение

Исполнительница хитов тридцатилетней давности Луиза Чикконе долго думать не стала и ответила на все нападки.

Если тезисно, то исполнительница сказала, что виновато не лицо, а фотограф. Кроме того, не надо на меня смотреть, а лучше бы слушали то, что я сказала.



Фото: Соцсети

И показала правильную фотографию. Вон она выше.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, люди предпочли обсуждать только мои фотографии крупным планом, сделанных фотокорреспондентом, который исказил бы чье угодно лицо».

Классический случай, когда сама себя выдала, а виноваты все вокруг, да.

Ну раз уж баба Луиза пришла с конкретикой, то давайте разберём предмет спора тоже предметно.

Во-первых, вы слушайте, что я говорю — баб Луиз, ну ты же не Нобелевский лауреат по физике, чтобы тебя слушать! Ну, серьёзно — что умного, например для меня, ты можешь сказать?

Понятно, что Луиза — женщина в возрасте, но мудрости, которая приходит с годами, я в ней не вижу. Потому и слушать мне её просто скучно.

Во-вторых, виноват фотограф — это тоже классика жанра. У каждой есть неудачные фотографии, как пишут во Вконтакте.

А может, всё-таки виновата не камера, а лицо? Да, фотографы не ублюрили картинки до неузнаваемости, так ведь и не должны были!

Интересно, почему Луизке не дали Грэмми? Она ведь столько говорила и умеет редактировать фотографии.

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