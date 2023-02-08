Fox News – главное, правильный цвет кожи — администрация Байдена назначает федеральных судей по расовому признаку, а не по заслугам

Политика разнообразия и инклюзивности привела к тому, что при администрации Байдена стали назначать федеральных судей, не заботясь об их знаниях и заслугах. Всплывают и вовсе абсурдные случаи, когда кандидат на пост судьи не знала основы Конституции собственной страны, зато имела отношение к нужной этнической группе. «Появляется такая идея, что нам нужно реформировать судебную власть, основываясь на цвете кожи», — рассказал юрист Хорас Купер в эфире программы Такера Карлсона.

Итак, вам, наверное, уже не раз говорили, что смысл политики разнообразия, равенства и инклюзивности в том, чтобы создать класс руководителей, который, цитирую, «похож на Америку». Мы-то думали, что стоит нанимать на основании заслуг. Но идея приятная: люди, управляющие страной, должны выглядеть, как эта страна.

Но это совсем другая тема. Ведь ни одна администрация не выглядела менее американской, чем администрация Байдена, если судить по цифрам. И дело даже не в американской внешности, а в дискриминации определённых классов людей, которые за них не голосовали. Точка.

И теперь это доказуемо. Джереми Карл из Клермонтского института недавно проанализировал данные. И мы говорим о судебной системе. Выяснилось, что из 97 федеральных судей, утверждённых при Джо Байдене, общее число белых мужчин — пять! 22 судьи — темнокожие женщины.

Итак, это назначение на основе расовой принадлежности. Это нелегально и уж точно не про «выглядеть, как американцы». Это про наказание людей. А ещё такой подход случайно или, может, неслучайно приводит к появлению кандидатов на федеральное судейство, которые не знают ничего о Конституции. Как, например, вот этот человек.

МИСТЕР КЕННЕДИ: Судья, которая с краю, расскажите мне, пожалуйста, за что отвечает пятая статья Конституции?

КАНДИДАТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ: Пятая статья пока не приходит мне на ум.

МИСТЕР КЕННЕДИ: Хорошо, а как насчёт второй?

КАНДИДАТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ: Вторая статья тоже не приходит на ум.

Она не знает, что у нас в Конституции, но она будет федеральным судьёй, в чьи обязанности будет входить применение закона в рамках Конституции. Ну, да ладно. Деградация какая-то.

Хорас Купер, сопредседатель программы Project 21, а ещё он юрист, который знает, что там, в Конституции, написано. Хорас, спасибо большое, что присоединились к нам. Кстати, я вот не юрист и не могу сказать, что хорошо учился, но даже я знаю, что это были за статьи. Это ведь очень плохо, верно? Почему об этом не пишут на первой странице The New York Times?

ХОРАС КУПЕР: Конечно, должны были написать, Такер. Я в качестве лектора преподавал курс по первой статье Конституции о законодательном процессе в Университете Джорджа Мейсона. Очень важно, чтобы люди понимали, какие варианты, какие ветви власти предоставили наши отцы-основатели нашему конгрессу, нашим федеральным законодательным органам. У нас этому был посвящён целый курс.



Но Университет Джорджа Мейсона, как и другие качественные учебные заведения, хочет, чтобы его выпускники были хорошо образованны. Нам нужны талантливые выпускники. Мы заинтересованы в том, чтобы следить, что выпускники действительно являются магистрами в определённой области.



А что же мы наблюдаем в действиях администрации Байдена, да и вообще повсюду от прогрессивного движения? Появляется такая идея, что нам нужно реформировать судебную власть, основываясь на цвете кожи. Я использую этот термин в двойном смысле. Делая вид, что мы создаём суд, более похожий на американцев, мы находим людей бесталанных, неквалифицированных. Но зато они разбираются в прогрессивных взглядах, знают их как свои пять пальцев.



Именно это конечная цель происходящего, а не совершенство. В итоге страдает Америка, страдает вся система, страдают подзащитные.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2023 года.