 

Смартфон Realme GT Neo 5 будет оснащен Snapdragon 8+ Gen 1 и продвинутой системой охлаждения

08.02.2023, 20:10, Разное
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Известный бренд Realme частично раскрыл характеристики нового смартфона Realme GT Neo 5.

Дата презентации пока скрыта, но уже доступны тизеры, которые показывают некоторые важные особенности устройства. В частности, новый смартфон Realme GT Neo 5 имеет активную систему охлаждения и функционирует на мощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Кроме того, смартфон имеет дополнительный независимый чип, который снижает нагрузку с основного процессора.

Эксперты предполагают, что дебют нового игрового смартфона состоится 9 февраля в рамках официального мероприятия в Китае. Остальные особенности аппарата пока засекречены производителем.


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