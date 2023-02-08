 

Компания OnePlus презентовала свой первый планшет на чипе SoC Dimensity 9000

08.02.2023, 20:10, Разное
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Китайский бренд OnePlus анонсировал новый планшет под названием OnePlus Pad.

Новинку позиционируют как часть премиум-сегмента, о чем свидетельствуют технические параметры. За производительность планшета отвечает мощный процессор MediaTek Dimensity 9000 с поддержкой сетей пятого поколения. Также в максимальной комплектации применили 12 гигабайт оперативной памяти, но размер встроенной памяти пока не раскрывают.

Новая модель планшета оснащается крупным 11,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления кадров 144 Гц. Кроме того, на тыльной стороне установили сдвоенную камеру на 13+8 мегапикселей. Повышенная автономность планшета достигается за счет батареи на 9510 мАч с быстрой зарядкой. С такими параметрами девайс может проработать без подзарядки до 14 часов в активном режиме.


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