Компания OnePlus презентовала свой первый планшет на чипе SoC Dimensity 9000

Китайский бренд OnePlus анонсировал новый планшет под названием OnePlus Pad.

Новинку позиционируют как часть премиум-сегмента, о чем свидетельствуют технические параметры. За производительность планшета отвечает мощный процессор MediaTek Dimensity 9000 с поддержкой сетей пятого поколения. Также в максимальной комплектации применили 12 гигабайт оперативной памяти, но размер встроенной памяти пока не раскрывают.

Новая модель планшета оснащается крупным 11,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления кадров 144 Гц. Кроме того, на тыльной стороне установили сдвоенную камеру на 13+8 мегапикселей. Повышенная автономность планшета достигается за счет батареи на 9510 мАч с быстрой зарядкой. С такими параметрами девайс может проработать без подзарядки до 14 часов в активном режиме.