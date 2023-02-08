Путин: Для технологического суверенитета России необходимы собственные технологии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ должна развивать критические технологии в различных областях, включая промышленность и информационные технологии, на совершенно новом уровне. Как пишет ТАСС, об этом он сказал на вручении премии в области науки и инноваций 2022 года молодым ученым.

Глава государства Владимир Путин заявил, что РФ необходимо в кратчайшие сроки улучшить критические технологии в науке, ИТ и промышленности. Он подчеркнул необходимость технологической независимости и технического суверенитета для производства критически важных товаров.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День российской науки (8 февраля) планирует к 2022 году вручить в Кремле премии молодым ученым и инноваторам в области науки и технологий и провести заседание Совета по науке и образованию. Согласно пресс-релизу главы государства, Совет по науке и образованию соберется в режиме видеоконференции и обсудит наиболее актуальные вопросы в области науки и технологий.