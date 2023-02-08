 

Путин: Для технологического суверенитета России необходимы собственные технологии

08.02.2023, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ должна развивать критические технологии в различных областях, включая промышленность и информационные технологии, на совершенно новом уровне. Как пишет ТАСС, об этом он сказал на вручении премии в области науки и инноваций 2022 года молодым ученым.

Глава государства Владимир Путин заявил, что РФ необходимо в кратчайшие сроки улучшить критические технологии в науке, ИТ и промышленности. Он подчеркнул необходимость технологической независимости и технического суверенитета для производства критически важных товаров.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День российской науки (8 февраля) планирует к 2022 году вручить в Кремле премии молодым ученым и инноваторам в области науки и технологий и провести заседание Совета по науке и образованию. Согласно пресс-релизу главы государства, Совет по науке и образованию соберется в режиме видеоконференции и обсудит наиболее актуальные вопросы в области науки и технологий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.22 / Мнение: Украине можно не платить

25.06.20 / Актер Дэннис Куэйд рассказал о 39-летней разнице в возрасте с молодой женой: “Мы не чувствуем времени”

03.12.22 / Guardian – финский премьер признала, что без США Европа «недостаточно сильна»

06.04.22 / Оттаскал за волосы женщину, втоптал в грязь Пугачеву: самые громкие скандалы Жириновского

13.12.21 / Огромный дискообразный НЛО обнаружили на Марсе

24.11.21 / Войны не будет. Потому что ее можно проиграть

16.05.22 / Мнение: Обыкновенный садизм

29.05.22 / Мнение: Кадыров объявил о взятии жилых кварталов Северодонецка

30.11.22 / Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

23.05.21 / Женщина из села сказала, что споет песню Пугачевой. Все приготовились знатно посмеяться, но она утерла им носы (видео)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика