RuStore завершил бета-тестирование и стал открытым для иностранных разработчиков

Российский магазин приложений RuStore для Android объявил о том, что бета-тестирование закончено и консоль будет доступна зарубежным разработчикам. Интерфейс магазина приложений RuStore также был переведен на английский язык. Об этой новости пояснила пресс-служба VK, занимающаяся дизайном и разработкой этого магазина.

На данный момент весь функционал уже запущен. “Пользователи могут скачивать и обновлять необходимые приложения, оценивать их, а затем совершать покупку. Иностранные издатели могут публиковать приложения, чтобы зарабатывать деньги. В ближайшее время мы также намерены провести редизайн магазина”, – сказал Иван Мыздриков (вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore).

Пресс-служба ВК отметила, что бета-тестирование магазина приложений началось 25 мая 2022 года. Изначально он был доступен только для 100 приложений. Сейчас в магазине приложений зарегистрировано около 5 000 таких приложений и около 3,5 млн издателей. В настоящее время пользователи в RuStore проходят простую авторизацию по номеру телефона с помощью VK ID или “Sber ID”, а также “Yandex ID”. Они также могут быстро скачивать приложения и устанавливать их. Компания опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорится следующее: “Теперь пользователям RuStore доступны быстрая загрузка и установка приложений и обновлений, редакторские подборки, адаптивный поиск, а также возможность оставлять оценки и отзывы. Вы можете совершать покупки внутри приложений, подписываться на платные приложения и оплачивать их с помощью банковской карты, SBP или со счета мобильного телефона. Международные издатели могут получить доступ к локализованной консоли”. Интерфейс переведен на английский язык. RuStore предоставляет им постоянно растущую аудиторию, трафик и полный функционал, а также возможности для продвижения и монетизации, утверждают в компании.