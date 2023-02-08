 

RuStore завершил бета-тестирование и стал открытым для иностранных разработчиков

08.02.2023, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский магазин приложений RuStore для Android объявил о том, что бета-тестирование закончено и консоль будет доступна зарубежным разработчикам. Интерфейс магазина приложений RuStore также был переведен на английский язык. Об этой новости пояснила пресс-служба VK, занимающаяся дизайном и разработкой этого магазина.

На данный момент весь функционал уже запущен. “Пользователи могут скачивать и обновлять необходимые приложения, оценивать их, а затем совершать покупку. Иностранные издатели могут публиковать приложения, чтобы зарабатывать деньги. В ближайшее время мы также намерены провести редизайн магазина”, – сказал Иван Мыздриков (вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore).

Пресс-служба ВК отметила, что бета-тестирование магазина приложений началось 25 мая 2022 года. Изначально он был доступен только для 100 приложений. Сейчас в магазине приложений зарегистрировано около 5 000 таких приложений и около 3,5 млн издателей. В настоящее время пользователи в RuStore проходят простую авторизацию по номеру телефона с помощью VK ID или “Sber ID”, а также “Yandex ID”. Они также могут быстро скачивать приложения и устанавливать их. Компания опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорится следующее: “Теперь пользователям RuStore доступны быстрая загрузка и установка приложений и обновлений, редакторские подборки, адаптивный поиск, а также возможность оставлять оценки и отзывы. Вы можете совершать покупки внутри приложений, подписываться на платные приложения и оплачивать их с помощью банковской карты, SBP или со счета мобильного телефона. Международные издатели могут получить доступ к локализованной консоли”. Интерфейс переведен на английский язык. RuStore предоставляет им постоянно растущую аудиторию, трафик и полный функционал, а также возможности для продвижения и монетизации, утверждают в компании.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.22 / До блевоты: распухшие после родов груди Тодоренко вызвали оторопь

06.06.22 / Две пенсионерки пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

10.03.22 / Родила от простого дворника и сбагрила бабушке: что стало с единственным сыном Сотниковой

20.10.22 / В Латвии закон об ограничении русского языка не прошёл рассмотрение юридической комиссии сейма

30.06.22 / Что нельзя делать, если хочется получать хорошие подарки от мужчин. Перечень запретов для женщин

13.10.22 / Орландо Блум вспомнил инцидент в юности, в результате которого чуть не погиб

01.04.22 / Киану Ривз был замечен за покупкой кольца в ювелирном бутике в Лос-Анджелесе

02.08.22 / Для борьбы с устойчивыми к лекарствам бактериями создали новый антибиотик

14.05.22 / Меркель изъявила желание возглавить Калининградскую область

29.04.22 / С прицелом на газовый раскол в ЕС — эксперт wPolityce об ограничении Россией поставок энергоносителей в ряд стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика