Российские производители колбасных изделий надеются предотвратить рост цен

Директор АОМП Екатерина Лучкина заявила, что в РФ достаточно мяса для производства колбасных изделий. Поскольку их цена во многом определяется сырьем, а не оболочкой, эта отрасль надеется не допустить резкого роста цен на колбасные изделия.

Из-за санкций РФ испытывает дефицит колбасных оболочек и франкфуртов. Их импортируют из Китая по предоплате или параллельному импорту. Производителям приходится делать запасы почти на год, что означает рост затрат на 25-70%.По оценкам Росстата, около половины всех затрат приходится на основное сырье. По словам г-жи Лучкиной, основные затраты придутся на мясное сырье. Из-за снижения производства говядины в РФ 2021-2022 гг. Поэтому ЕЭК решила ввести квоту на беспошлинный импорт говядины в размере 100 тыс. тонн в 2023 году.

“Импорт имеет важное значение для компенсации недостатка мясного скота. Они являются инструментом контроля роста внутренних цен. Рост цен на мясо является признаком того, что в отрасли есть необходимость выращивать другие виды мяса. Мы надеемся, что отрасли удастся избежать роста цен”, – сказала глава АСОМП.

По ее словам, проблемы как с полиамидной, так и с натуральной оболочкой решаются, хотя еще есть над чем работать. Российские свиные кишки используются для производства натуральных гильз, но только около половины потребностей отрасли. Импорт широкого калибра (от 65 до 70%) является нормой. “Ситуация на рынке привела к ажиотажу и росту цен. Цены на гильзы выросли на 20-25%, а некоторые продукты за тот же период подорожали на 30%. Компании начали активно искать альтернативные маршруты поставки гильз в Россию через страны, не вводящие санкции. Рисков, что производство будет остановлено, нет”, – сказал собеседник агентства. Он также отметил, что российские производители готовы удовлетворять меняющиеся потребности переработчиков и оперативно реагировать на любые “сигналы из России”.

В качестве сырья для производства полиамидных оболочек используются гранулы нефтепереработки. Они завозятся из Европы и России. Налаженной переработки нет. Хотя “Атлантиспак” является надежным и крупным производителем полиамидных оболочек в Ростове, все еще существуют трудности, связанные с колебаниями цен, а также сроками поставки. Глава АСОМП говорит, что если сырье импортируется из третьих стран, то оно будет стоить дороже и дольше доставляться. Это будет компенсировано более высокой ценой.