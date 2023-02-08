 

Чокер золотого цвета или ожерелье из нескольких камней: подбираем аксессуары для различных вечеринок

08.02.2023, 20:00, Разное
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Аксессуары помогают сделать любой образ более завершенным. Но как подобрать украшения таким образом, чтобы они гармонично вписались в лук для вечеринки? Рассматриваем варианты разных изделий и разбираемся, с чем их лучше всего комбинировать.

Разнообразие идей

Чокер золотого цвета прекрасно подходит к маленькому черному платью.

Ободок для волос, украшенный жемчугом и другими камнями, красиво смотрится практически с любым нарядом. Особенно с платьем с растительным принтом.

Любительницам романтичных образов наверняка придется по душе ожерелье из нескольких камней. Вы также можете надеть одновременно две или три цепочки.

Используйте комплект из сережек и ожерелья, чтобы сделать свой образ более роскошным и гламурным. Такие аксессуары лучше всего сочетаются с платьями макси с декольте.

Если вечеринка или другое торжественное мероприятие намечается в дневное время суток, тогда используйте украшения более игривого и кокетливого дизайна. Например, браслет, состоящий из звеньев и образующий нечто наподобие цепи.

Любительницам креативных экстравагантных образов наверняка понравится идея ношения сережек разного дизайна. Кстати, это лайфхак от модели Беллы Хадид.

Заколки для волос из жемчуга позволят сохранить укладку на долгие часы и преобразят ваш образ.


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