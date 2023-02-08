Эти 10 сверкающих стилей нейл-арта вдохновят вас начать все с чистого листа

Хотя новогодние праздники остались позади, но впереди еще предстоит немало торжеств. Каждый вечерний образ будет смотреться более эффектно при наличии красивого маникюра. Рассматриваем варианты нейл-арта, если предстоит выход в свет.

В стиле минимализм

Перламутровые лаки и лаки с блестками по-прежнему в тренде. Вы можете выбрать цвет и оттенок, который вам больше по душе, но рекомендуется отдать предпочтение акварельным или пастельным оттенкам.

Ногти оттенка металлик – замечательная идея для праздника.

Вы также можете поступить следующим образом: покрасить ногти не в один цвет, а в два разных. Например, часть в серый, часть в фиолетовый.

Еще одна идея: используйте пайетки и стразы для украшения ногтей.

С надписями и рисунками

Если вам нравится яркий и запоминающийся маникюр, тогда используйте нейл-арт с рисунками. Отличная идея – принт в виде звездочек.

Если космическая тематика вам не по душе, а есть желание сделать акцент в сторону романтичности, хрупкости, нежности, тогда используйте другую идею: нарисуйте на ногтях (или на одном ногте) рисунок в виде цветка. Подойдет и любой другой растительный принт.

Следующая идея – это использовать надписи. Например, при встрече Нового года было уместно написать на ногтях “2023”. Готовясь к празднику 14 февраля, вы можете написать “С Днем святого Валентина”.

На каком именно языке делать надпись – решать вам.

Используйте для создания праздничного маникюра черно-золотую цветовую гамму. Добавьте немного золотистых блесток на черную основу, и у вас получится красивый и стильный маникюр.

Если не нравится, тогда рассмотрите другую идею. Она заключается в том, чтобы сделать рисунки (тоже в черно-золотом цвете) с символами праздника. Например, если это Новый год, то куранты или бокалы с шампанским. Если 14 февраля, то сердечки, кольца и т.д.

Сделайте маникюр омбре в фиолетовых тонах с переходом от более темного к более светлому оттенку.

Можно каждый ноготь украсить рисунком. На фиолетовом фоне, например, красиво смотрятся космические объекты в виде звезд, комет, планет и т.д.