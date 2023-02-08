 

Мнение: Навальный и «желтый дом»

08.02.2023, 19:57, Разное
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На фотографии Алексея Навального из колонии ИК-6 с монитора Ковровского суда удивляет цвет стен.

Любой психиатр объяснит, что желтый цвет  воспринимается психически больными люджьми, как теплый, светящийся. Потому что у них нервная система разбалансирована . Поэтому больные обращаются к желтому цвету в поисках отдыха и расслабления. Это что-то типа защитной реакции.

Но ведь это не Навальный покрасил стены в желтый цвет! Цвет стен выбирал кто-то из сотрудников колонии.

Задумался, не шизофреник ли этот сотрудник?

Фотография отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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