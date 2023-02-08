Мнение: Навальный и «желтый дом»
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На фотографии Алексея Навального из колонии ИК-6 с монитора Ковровского суда удивляет цвет стен.
Любой психиатр объяснит, что желтый цвет воспринимается психически больными люджьми, как теплый, светящийся. Потому что у них нервная система разбалансирована . Поэтому больные обращаются к желтому цвету в поисках отдыха и расслабления. Это что-то типа защитной реакции.
Но ведь это не Навальный покрасил стены в желтый цвет! Цвет стен выбирал кто-то из сотрудников колонии.
Задумался, не шизофреник ли этот сотрудник?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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