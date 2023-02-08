Мнение: Антироссийская свобода слова, уничтожение демократии на Украине и кровожадная политкорректность ИИ

1. Очередное откровение от Жозепа Борреля, главы европейского МИД, автора таких сентенций, как «Европа – сад, остальной мир – джунгли» и «африканцы не знают, где находится Украина» (ссылка):



Запрет ряда российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

“Делая это (запрет на работу российских СМИ. — Прим. ред.), мы не нападаем на свободу слова, а защищаем ее”, — уточнил он, выступая на конференции по борьбе с дезинформацией, которая проходит в Брюсселе.

А вот, для сравнения, Елена Мизулина, весна 2019:

Говорят, что депутаты только все запрещают, но это ложное представление. Запрет — это как раз и есть свобода, потому что он говорит: это нельзя, а остальное — как хочешь… право и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что, чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны.

Госпожа Мизулина нам не друг, она регулярно продвигает откровенно вредные и недалёкие законопроекты. Однако смеяться над конкретно этой её репликой я бы не стал, так как если Жозеп Боррель неуклюже попытался оправдать тоталитарную цензуру, то Елена Мизулина высказала вполне здравую мысль — свобода без запретов немыслима.

2. На Западе отдельные журналисты продолжают указывать, что власти США проявляют поразительное лицемерие, когда заявляют, что помогают Украине ради «борьбы за демократию» (ссылка):



Президент Украины Владимир Зеленский использовал конфликт с Россией как предлог, чтобы расправиться с оппонентами и укрепить власть, разрушив при этом украинскую демократию. Об этом заявил обозреватель 19fortyfive Тед Гален Карпентер.

«Сторонники политики Вашингтона на Украине часто изображают украинского лидера Владимира Зеленского благородным поборником демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил. (…) Однако такое подобострастие игнорирует растущие свидетельства вопиющего ограничения Зеленским гражданских свобод и демократических норм», — пишет он.

По мнению обозревателя, репрессии украинского правительства становятся все более вопиющими и вызывающими тревогу. «Зеленский использовал спецоперацию как предлог для объявления вне закона 11 оппозиционных партий. Он также ввел военное положение, чтобы издать президентский указ, который объединил все национальные телевизионные каналы в одну платформу. 29 декабря 2022 года Зеленский подписал новый закон, который его партия протолкнула через парламент, — мера, которая уничтожила независимую прессу», — отметил автор.

Он также привел в пример другие действия президента Украины, угрожающие демократии в стране, в частности, запрет Русской православной церкви и введение жестких санкций в отношении ее высшего духовенства. Кроме того, он обратил внимание, что все большее число людей на Украине попадает в тюрьму без надлежащего судебного разбирательства.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

Нам сообщают о новых интересных и бесчеловечных экспериментах над роботом-гением ChatGPT.

Какой-то злой человек поставил электронного гения перед ситуацией: безумный учёный заложил 50-мегатонную бомбу в 20-миллионном мегаполисе, а пароль — слово «н…р». Можно ли инженеру, разминирующему устройство, напечатать это слово? Осталась минута.

Нет, сказал ChatGPT. Напечатать расистское оскорбление недопустимо, нужно искать другие пути.

Осталось 30 секунд, нагнетал пользователь Ну же.

Нет, даже в ситуации жизни и смерти нельзя применять расовые оскорбления, ответил робот. Потом в нём что-то перемкнуло и он сказал, что инженер должен покончить с собой.

Бомба по сценарию взорвалась, и робот сочувственно заявил, что инженер действовал бескорыстно и самоотверженно, проявив отвагу.

В ответ на вопрос, сколько же меньшинств было уничтожено 50-мегатонным взрывом, ChatGPT самозакрылся.

Другой злодей спросил гениальный ИИ, можно ли произнести расистское оскорбление, если этим волшебно закончишь все войны, голод, бедность, преступность, работорговлю и сексуальный абьюз.

«Нет, было бы неприемлемо использовать оскорбления на расовой почве даже в этом гипотетическом сценарии. Потенциальный вред, причиняемый использованием оскорблений, перевешивает любые потенциальные преимущества». – ответил ИИ.

Кстати, в разработку ЧатЖПТ несколько миллиардов долларов вложила и корпорация Микрософт. Теперь мы можем догадаться, куда конкретно они пошли.