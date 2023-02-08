Путин: После бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится

Ситуация в Афганистане не улучшается после ухода войск США, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран.

«После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации, включая «Аль-Каиду» (запрещена в России), которая наращивает свой потенциал», – приводит его слова ТАСС.

Путин также отметил, что другие конфликты в мире не снижают значимости ситуации вокруг Афганистана. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена попытками использовать ситуацию в Афганистане для создания военных баз внерегиональными странами.

Путин назвал ситуацию в Афганистане очень сложной, а также рассказал о контактах с Кабулом. По его словам, посевные площади опиатов в этой стране и оборот наркотиков растут, что вызывает беспокойство.

Напомним, Путин проводит встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран. Во встрече участвует секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, а также его коллеги – советники по национальной безопасности и секретари совбезов – из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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