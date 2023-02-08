Стали известны планы ЕС по использованию активов России

Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка РФ для восстановления Украины, при этом их конфискация не рассматривается, сообщил высокопоставленный европейский источник.

Он уточнил, что рассматривается инвестиция средств, их приумножение для использования в целях помощи Украине. Источник уточнил, что есть определенные юридические обязательства. «Это режим санкций, а не конфискации», – приводит его слова РИА «Новости».

Санкционный режим позволяет использовать средства, однако их надо будет вернуть в случае изменения политики. При этом окончательное решение по этому вопросу не будет принято в ближайшие дни.

Напомним, Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ РФ для интересов Украины.

—