 

Стали известны планы ЕС по использованию активов России

08.02.2023, 19:40, Новости дня
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Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка РФ для восстановления Украины, при этом их конфискация не рассматривается, сообщил высокопоставленный европейский источник.

Он уточнил, что рассматривается инвестиция средств, их приумножение для использования в целях помощи Украине. Источник уточнил, что есть определенные юридические обязательства. «Это режим санкций, а не конфискации», – приводит его слова РИА «Новости».

Санкционный режим позволяет использовать средства, однако их надо будет вернуть в случае изменения политики. При этом окончательное решение по этому вопросу не будет принято в ближайшие дни.

Напомним, Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ РФ для интересов Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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