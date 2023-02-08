 

В России построят несколько миллионов двухкомнатных студий

08.02.2023, 19:33, Разное
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На завершившемся заседании министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ глава ведомства Ирек Файзуллин выступил с инициативой сделать более доступным жильё для россиян. Ввиду инфляции и низких ставок ЦБ, а также ряда льготных программ для отдельных категорий населения, в стране фиксируется рост цен на недвижимость. 

Для того, чтобы реализовать поручения президента об оперативном обеспечении механизмов для улучшения жилищных условий населения, в Минстрое предложили увеличить строительство нового типа жилых помещений – двухкомнатных студий площадью 18-24 м². До 2030 года по федеральной программе во всех регионах планируется построить 5-7 млн таких квартир.

«Это отличное решение для многодетных семей. Фактически строится обычная студия и перегородкой делится надвое. Количество комнат увеличивается, а жилая площадь – нет, что, соответственно положительно отражается на цене таких апартаментов», – пояснил Файзуллин. 

Министр отметил, что новые подходы положительно отразятся и на градостроении. 

«Теперь на ограниченной площади мы сможем заселить вдвое-втрое больше людей, чем ранее», – уточнил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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