Мнение: Потоки

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под Северные потоки заложили американские водолазы летом 2022 года, активировали заложенные бомбы норвежцы.

История с подрывом Потоков уже стала историей, аналогичной убийству Кеннеди или терактам 911, взрывам домов в Москве и других городах. То есть – имеется официальная версия, а все остальные исходно маргинальны по отношению к ней. В случае подрывов трубопроводов официальная версия, как ни странно, тоже есть – «не установлено».

Любопытно здесь только то, за что именно держат американцы российское руководство, что оно не рискует озвучить даже подозрения. По всей видимости, есть нечто, что делает кремлевскую публику мягкой и деликатной. Первый раз это можно было увидеть в мае 2014 года, когда Путин приплясывал за трибуной, давая пресс-конференцию с невозмутимым президентом Швейцарии. Что именно сейчас заставляет кремлевских ходить с набитым ртом – вопрос очень интересный.

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