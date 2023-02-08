 

Удалось создать смартфон, не требующий аккумулятора

08.02.2023, 18:44, Разное
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Южнокорейская компания Samsung продемонстрировала, что смартфон Galaxy S23 Ultra может работать без аккумулятора. Устройство может быть подключено к розетке напрямую и будет получать энергию для уменьшения износа батареи. Об этом рассказали техноблогеры NL Tech.

Они утверждают, что для этой цели производитель разработал игровую утилиту Game Booster. Она включает в себя настройку Pause USB power delivery. Авторы видео отметили, что это позволяет чипу телефона работать напрямую от сетевого адаптера без необходимости использования аккумулятора. Блогеры отметили, что эта функция присутствует в игровых телефонах ASUS, таких как ROG Phone 5 или ROG Phone 6, но не во флагманских смартфонах, которыми пользуется большинство пользователей. Согласно NL Tech, есть три преимущества: Батарея будет работать дольше, она не будет нагреваться, и вы сможете экономить заряд. Сообщается, что Samsung Galaxy S23 Ultra стал первым Android-телефоном, поддерживающим частоту обновления экрана 120 Гц в популярной онлайн-игре Genshin Impact.


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