Удалось создать смартфон, не требующий аккумулятора

Южнокорейская компания Samsung продемонстрировала, что смартфон Galaxy S23 Ultra может работать без аккумулятора. Устройство может быть подключено к розетке напрямую и будет получать энергию для уменьшения износа батареи. Об этом рассказали техноблогеры NL Tech.

Они утверждают, что для этой цели производитель разработал игровую утилиту Game Booster. Она включает в себя настройку Pause USB power delivery. Авторы видео отметили, что это позволяет чипу телефона работать напрямую от сетевого адаптера без необходимости использования аккумулятора. Блогеры отметили, что эта функция присутствует в игровых телефонах ASUS, таких как ROG Phone 5 или ROG Phone 6, но не во флагманских смартфонах, которыми пользуется большинство пользователей. Согласно NL Tech, есть три преимущества: Батарея будет работать дольше, она не будет нагреваться, и вы сможете экономить заряд. Сообщается, что Samsung Galaxy S23 Ultra стал первым Android-телефоном, поддерживающим частоту обновления экрана 120 Гц в популярной онлайн-игре Genshin Impact.