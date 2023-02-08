В США готовятся к проблемам с банковской системой

Высшие финансовые чиновники США предвидят значительные проблемы в банковском секторе, но не хотят тревожить общественность. Таковы результаты встречи за закрытыми дверями, проведенной Федеральной корпорацией по страхованию депозитов.

Согласно Redacted News, который ведет Клейтон Моррис, бывший репортер Fox News, встреча состоялась в ноябре прошлого года. Однако только сейчас оно попало в Интернет. Информация не должна быть обнародована для тех, кто не имеет профессиональной необходимости. “Это напугает людей, если станет достоянием гласности”, – заявил один из участников встречи.

Среди них были руководители федеральных корпораций, а также банкиры и адвокаты. Под смех других оратор сказал, что, по его мнению, важно рассмотреть последствия оповещения банков для информирования общественности. Третий человек предложил альтернативу. “Люди в сложившемся положении будут готовы принять и понять, если мы объявим в пятницу вечером. Посмотрим, что произойдет”, – говорится в сообщении.

Один из участников предложил обсудить изменения в банках. С самого начала у них нет никакой защиты. Все строится на ожиданиях, что с финансовыми учреждениями будет все в порядке.