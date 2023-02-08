Правительство не планирует изменять основные правила налоговой системы

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08.02.2023, 18:44, Разное
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По данным Министерства финансов РФ, российское правительство не согласно с предложением РСПП о повышении ставки налога на прибыль организаций. Также не планируется изменять основные параметры налогообложения и страхования в этом году.

В заявлении говорится, что “Правительство РФ не поддерживает предложение РСПП о повышении ставки налога на прибыль организаций, внесенное бизнес-объединением”. Министерство финансов указывает, что сверхдоходы были получены не во всей экономике, а в каждом секторе и у отдельных налогоплательщиков. В докладе говорится, что эта мера будет иметь неравномерный эффект для различных частей экономики.

Общие параметры налоговой системы остаются неизменными, за исключением изменения ставки налога на прибыль, НДС, налогов на доходы физических лиц, на имущество и специальных режимов. В сообщении говорится, что Правительство РФ еще не приступило к работе над подобными инициативами.


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