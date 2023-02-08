У министра обороны ФРГ в Киеве украли кошелёк

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Киев стал жертвой преступников – неизвестные украли у чиновника кошелёк.

Инцидент произошёл на торжественном ужине, который состоялся 7 февраля в Офисе президента Украины.

– Портмоне находилось во внутреннем кармане моего пиджака, который я не снимал. В начале банкета оно точно было при мне, а когда я выходил из здания администрации президента кошелёк уже исчез, – написал Писториус в своём Twitter.

Министр сразу же сообщил о случившемся своему украинскому коллеге Алексею Резникову о пропаже, однако оперативно найти кошелёк не удалось – по соображениям безопасности, все камеры видеонаблюдения в Офисе президента во время ужина были отключены.

– Мы установим виновных, вполне возможно, что это провокация российской разведки. Это удар по репутации Украины и наш долг как можно скорее раскрыть это преступление, – рассказал журналистам глава украинского МВД Игорь Клименко.

В кошельке Писториуса находилось 300 евро и две банковские карты, которе чиновник сразу же заблокировал.

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