Мнение: Разворот на Восток состоялся, наш ответ на нефтяной потолок и очередное исключение из санкций

1. Долго ждать разворота российской торговли на Восток не пришлось. Железная дорога, например, развернулась уже по итогам прошлого года (ссылка):



Объем железнодорожных грузоперевозок на Восток в прошлом году впервые в истории превысил перевозки на Запад, заявил глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Белозеров рассказал, что по итогам прошлого года объем грузовых перевозок на Восток составил 80 млн т, а на Запад — 76 млн т. По его словам, тогда РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток».

«Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, а недружественные страны просели почти на 40% — соответственно, с 365 [млн] к 210 млн [т], и эта тенденция продолжается», — добавил глава РЖД.

Рекомендую ознакомиться с полным текстом беседы главы РЖД с Президентом, там рассказывается о целом ряде рекордов наших железных дорог за прошлый год (ссылка). Вот, например, про скорость движения:

У нас среднеучастковая скорость порядка 43 километров в час – такие железнодорожные термины, и они на самом деле растут, мы находимся в тройке лучших железных дорог по скорости движения. А то, что я говорю, скорость в транзите – для сравнения – в Европе порядка 200 километров, 200–250 километров в сутки, у нас – 1050.

2. Российский ответ на нефтяной потолок официально заработал. Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка):



[С 1 февраля] вступает в силу запрет продавать русскую нефть и нефтепродукты а) странам, присоединившимся к «ценовому потолку», б) иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Мера вводится на полгода — до 1 июля.

Данная новость интересна в контексте споров о том, действует ли ценовой потолок как таковой. С одной стороны, у всех на слуху и на памяти сообщения западных СМИ о том, что русская нефть торгуется за полцены (вызывающие у прибалтов, например, энтузиазм и требования понизить потолок до 30 долларов за баррель). С другой — как отмечает, например, «Эксперт», ценовое агентство Argus, на котором эти сообщения основаны, «признало: продажи российского сорта в Европу становятся все менее прозрачными, большинство сделок с ней совершалось на конфиденциальных условиях, а от участников рынка «перестали поступать регулярные ценовые сигналы»».

В условиях усиленной непрозрачности мы вряд ли сможем в обозримом будущем полагаться на чьи-то категоричные оценки в отношении того, чьи меры работают лучше и работают ли вообще.

3. В Евросоюзе продолжают обманывать свои санкции с энергией пьяницы, ищущего предлог промочить горло (ссылка):

Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны. Так, Брюссель вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России.

Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссии (.pdf). На документ обратил внимание РБК. Таким образом, европейские провайдеры смогут оказывать услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше установленного потолка.