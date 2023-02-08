 

Скандалы: Суд удовлетворил ходатайство юриста Баханович к Беглову и Комблагу из-за плохой уборки Петербурга от снега

08.02.2023, 18:25, Разное
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Юрист Ирина Баханович рассказала о результатах первого судебного заседания по иску против губернатора Петербурга Александра Беглова и Комитета по благоустройству

Причиной обращения стала некачественная работа коммунальных служб по уборке снега и наледи на улицах мегаполиса. Эксперт отметила, что было удовлетворено несколько ходатайств со стороны заявителя. Напомним, что Баханович подала соответствующий иск 13 декабря прошлого года. Судебное заседание состоялось только 8 февраля.

«Мною был приобщен ответ нашему муниципальному депутату Татьяне Муковниковой (за, что ей отдельное спасибо) от прокуратуры района, который подтверждает факт отсутствия уборки на острове. Представители ответчиков категорически возражали против приобщения данного ответа. Однако суд удовлетворил мое ходатайство»,

— поделилась юрист в личном Telegram-канале.

Эксперт добавила, что суд привлек по ходатайству к участию в деле как заинтересованное лицо — ГУДП «Центр». Она добавила, что второе заседание по иску состоится 20 февраля.

Стоит отметить, что суд рассматривает еще одно обращение Баханович против действующего градоначальника. Управленец добавил юриста в черный список на своей странице во «ВКонтакте».

Ольга Смирнова


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