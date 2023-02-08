 

Нехаммер призвал возвести ограждение вокруг ЕС от мигрантов

08.02.2023, 18:20, Новости дня
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал защищать внешние границы Европейского союза, построив стену от нелегальных мигрантов, сообщил он в интервью газете Bild.

По его словам, физическая инфраструктура и барьеры понадобятся для защиты границ, он отметил, что Европа сейчас снова переживает миграционный кризис. Политик призвал действовать быстро, передает ТАСС.

Отмечается, что Нехаммер стал первым главой правительства в ЕС, который призвал возвести забор вокруг стран, входящих в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что со стороны Польши на границе с РФ построили заграждение из колючей проволоки. Это объяснялось тем, что Калининградская область открыла аэропорт для самолетов из Северной Африки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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