Нехаммер призвал возвести ограждение вокруг ЕС от мигрантов

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал защищать внешние границы Европейского союза, построив стену от нелегальных мигрантов, сообщил он в интервью газете Bild.

По его словам, физическая инфраструктура и барьеры понадобятся для защиты границ, он отметил, что Европа сейчас снова переживает миграционный кризис. Политик призвал действовать быстро, передает ТАСС.

Отмечается, что Нехаммер стал первым главой правительства в ЕС, который призвал возвести забор вокруг стран, входящих в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что со стороны Польши на границе с РФ построили заграждение из колючей проволоки. Это объяснялось тем, что Калининградская область открыла аэропорт для самолетов из Северной Африки.

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