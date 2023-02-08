 

Японец 10 лет под видом рыбы фугу экспортировал в Россию тихоокеанскую сельдь

08.02.2023, 17:33, Разное
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В Москве задержан 52-летний предприниматель из Японии, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – мужчина более 10 лет поставлял в московские рестораны тихоокеанскую сельдь под видом ядовитой рыбы фугу.

– По предварительным подсчётам, за 10 лет гражданин Японии продал в России фугу боле чем на 50 миллионов рублей, при этом его реальные расходы составили менее 500 тысяч. В настоящий момент он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщил пресс-секретарь столичного ГУВД.

На чистую воду мужчину вывела уборщица одного из премиальных московских ресторанов – женщина украла на кухне филе знаменитой японской рыбы и приготовила её дома для своей семьи. На следующий день шеф-повар обнаружил пропажу и потребовал у уборщицы вернуть похищенную рыбу.

– Когда Айнура рассказала, что она её уже съела, я не поверил. Но потом мы всё перепроверили и выяснили, что три года подавали гостям обычную селёдку под видом деликатеса, – рассказал шеф-повар Виктор Баринов.

Руководство ресторана приняло решение не наказывать уборщицу за воровство, ограничившись устным замечанием. Японский предприниматель ближайшие два месяца проведёт под домашним арестом, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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