Одновременный визит Лаврова и послов США и ЕС в Судан стал для Запада неожиданностью

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Судан совпал по времени с поездкой в страну американских и европейских послов, пишет Bloomberg. Визит западных представителей был запланирован уже давно, так что это совпадение стало для них неожиданностью. Наряду с Ливией, Мали и Центрально-Африканской Республикой, Судан — это одна из тех африканских стран, с которыми Москва смогла укрепить связи за последние годы.



AP

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Судан совпал по времени с поездкой в страну послов США и Европы, пишет Bloomberg. В 2023 году это уже второй тур по Африке главы внешнеполитического ведомства России. Наряду с Ливией, Мали и Центрально-Африканской Республикой, Судан — это одна из тех африканских стран, с которыми Москва смогла укрепить связи за последние годы.

Визит шести послов из Европы и США был запланирован уже давно, отмечает американское издание. То, что он совпал с поездкой Лаврова, стало неожиданностью для западных государств. «Россия усиливает своё сотрудничество с африканскими странами, а другие игроки пытаются это блокировать, — пояснила Наталья Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива». — У нас своя стратегия в Африке, и мы будем придерживаться её, несмотря ни на что».

После военного переворота в октябре 2021 года Кремль сохранил крепкие связи с суданскими властями, а вот Запад приостановил оказываемую им финансовую помощь. Послы ЕС едут в страну, чтобы подтолкнуть местное правительство к реализации подписанного основными оппозиционными группами соглашения, которое должно обеспечить переход от военного к гражданскому правлению. На Западе надеются, что в обмен на возобновление денежной помощи и списание долгов власти позволят провести у себя в стране демократические выборы.

Во вторник во время своего визита в Мали Лавров осудил «колониальный менталитет» европейских стран, напоминает издание. В свою очередь, глава местного МИД Мали Абдулай поблагодарил Россию за поддержку и обещание поставить в страну углеводорода, удобрений, а также топлива на сумму $100 млрд.