 

Смартфоны Samsung Galaxy S23 вышли в России

08.02.2023, 17:30, Разное
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На российском рынке вышли в продажу новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

В базовой версии новая модель оснащена 128 гигабайтами встроенной памяти и оценивается в 75 тысяч рублей. Кроме того, новинка S23+ продается с 256 гигабайтами ПЗУ и доступна за 88 тысяч рублей. В топовой комплектации цена нового флагмана достигает 110 тысяч рублей. В свою очередь, обе упрощенные модификации сохранили прежнюю камеру, которая предполагает датчик 50 мегапикселей.

Кроме того, воспользоваться более продвинутым модулем основной камеры можно исключительно в комплектации S23 Ultra. Данный смартфон имеет топовую производительность и расширенный объем постоянной и оперативной памяти.


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