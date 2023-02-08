Xiaomi скоро представит “турбо” смартфон

В базе данных IMEI обнаружен новый смартфон Xiaomi. По слухам, он может называться Redmi Note 12 Turbo. Об этом рассказал портал Xiaomiui.

Источник утверждает, что телефон будет доступен в Китае и по всему миру под названиями Redmi Note 12 Turbo, а также Poco X5 GT. Предыдущие утечки показали, что новинка будет поставляться с чипсетом Snapdragon 7 Gen 2. Он может содержать до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Это не самый популярный на рынке вариант. Новинка будет оснащена 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+. Он также может иметь частоту обновления до 120 Гц.

Redmi Note 12 Turbo оснащен тремя камерами: 50МП основным сенсором и 8МП ультраширокоугольным сенсором. Неизвестный 2МП модуль также включен. Аккумулятор новинки имеет емкость 5000 мАч, а мощность зарядки составляет всего 67 Вт. Смартфон будет работать под управлением Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14 Дата выхода Redmi и Poco пока неизвестна.”Газета.Ru” ранее сообщала, что Xiaomi представила Poco X5 Pro и Poco X5 Pro с новой MIUI 14 вместе с камерой 108 МП.