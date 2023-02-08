 

Zoom сокращает 15% сотрудников

08.02.2023, 17:23, Разное
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Эрик Юань (глава Zoom), IT-компании, ответственной за разработку аналогичного сервиса видеоконференций, объявил о сокращении 1300 сотрудников, а также о снижении заработной платы на 98% с целью “перезагрузки” компании. Юань объявил об этом в блоге своей компании.

“Мы были вынуждены принять трудное, но необходимое решение о сокращении нашего штата примерно на 15%. Это означает, что мы попрощаемся почти с 1 300 талантливыми и трудолюбивыми коллегами. Это не то, о чем я хотел вам сказать, сказал генеральный директор Зум”, – отметил Юань.

В качестве одной из причин Юань назвал “неопределенность в мировой экономике и ее влияние на клиентов”. Высшее руководство компании заявило, что сокращения “перезагрузят” ее и позволят пользователям продолжать получать услуги. Они также планируют реализовать долгосрочные цели Zooms.

Юань объявил, что его зарплата будет сокращена на 98% и что он не получит корпоративный бонус за 2023 финансовый год. Другие топ-менеджеры потеряют 20% своей зарплаты и бонусов.

Топ-менеджер заявил, что он как генеральный директор и основатель Zoom несет ответственность за допущенные ошибки и предпринятые сегодня действия. Он также хотел показать свою ответственность через действия. Сотрудникам, которых коснется сокращение, будет выплачена 16-недельная зарплата, а также бонус за предыдущий финансовый год. Они также сохранят медицинскую страховку на 12 месяцев.


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