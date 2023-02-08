Euroclear больше не принимает рубли в качестве платежа

По данным сайта, европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российские рубли в качестве расчетной валюты и закрыл свой счет в ING Bank.

Согласно заявлению, клиентам больше не разрешается отправлять рубли в ING Bank. Euroclear заявила, что рубли не будут приняты на счет в ING Bank или на любые другие счета в рублях, открытые под контролем Euroclear. В случае этого (отправки средств на рублевый счет) они не будут нести никакой ответственности, если отправка средств на рублевые счета произойдет, говорится в заявлении.

По данным компании, любые остатки рублей, которые могут быть конвертированы в другую валюту, также могут быть конвертированы в евро до 8 февраля.

Европейский союз включил Национальный расчетный депозитарий в свой санкционный список в июне в рамках пакета из шести антироссийских мер. Позже к этим ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В целях предотвращения попадания на счета НРД в Clearstream и Euroclear денежных средств и ценных бумаг российских клиентов, которые хранились на счетах НРД с марта, а также денежных средств в евро или франках, счета НРД также были закрыты.НРД получил генеральные лицензии на осуществление клиринга активов в Clearstream и Euroclear в прошлом году. Срок их действия истекает 7 января 2023 года.