Покажите идеи своему мастеру: 10 свежих дизайнов маникюра к 8 Марта

Зима, конечно же, еще не закончилась, но время все же летит очень быстро. И вот Международный женский день уже не за горами. Женщинам стоит задуматься над тем, как они будут выглядеть на праздник. В частности, над дизайном маникюра, ведь идеальные ногти – главное украшение женских рук.

Выбираем маникюр

Быть красивой и ухоженной в крови у каждой женщины. 8 Марта тем более каждой хочется быть на высоте. Красивый весенний маникюр – минимум, который вы можете сделать себе любимой. Отправляясь в салон, вы можете предложить мастеру несколько интересных вариантов.

Взгляните на главное фото. Красивое сочетание близких тонов выглядит действительно по-весеннему.

А вот такой маникюр смотрится более нежно. Плавный переход трех цветов идеально подойдет романтичным натурам.

Нежный бледно-розовый прекрасно будет сочетаться с маленькими яркими вкраплениями. Например, в виде сердечек.

Можно и поиграть с различными вариантами нейл-арта на каждом ногте. Стильно и привлекательно.

Хотите чего-то необычного? Почему бы не накрасить ногти разными цветами на обеих руках?

Любите классику? Традиционный красный всегда в тренде.

При желании можно сделать тот же самый красный маникюр более ярким. Такие ногти – как раз для праздничного образа.

Можно добавить нежности с помощью блесток на нескольких ногтях. Такой вариант не сможет не привлечь к себе внимания.

А этот маникюр является, как говорится, кратким и лаконичным. Все просто и со вкусом.

И не забывайте о металлике. Этот маникюр всегда удачно смотрится на гламурных вечеринках.

Одним словом, выбирайте одну из идей и наслаждайтесь праздником! Не забудьте о сочетании маникюра с вашим нарядом.