 

Покажите идеи своему мастеру: 10 свежих дизайнов маникюра к 8 Марта

08.02.2023, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зима, конечно же, еще не закончилась, но время все же летит очень быстро. И вот Международный женский день уже не за горами. Женщинам стоит задуматься над тем, как они будут выглядеть на праздник. В частности, над дизайном маникюра, ведь идеальные ногти – главное украшение женских рук.

Выбираем маникюр

Быть красивой и ухоженной в крови у каждой женщины. 8 Марта тем более каждой хочется быть на высоте. Красивый весенний маникюр – минимум, который вы можете сделать себе любимой. Отправляясь в салон, вы можете предложить мастеру несколько интересных вариантов.

Взгляните на главное фото. Красивое сочетание близких тонов выглядит действительно по-весеннему.

А вот такой маникюр смотрится более нежно. Плавный переход трех цветов идеально подойдет романтичным натурам.

Нежный бледно-розовый прекрасно будет сочетаться с маленькими яркими вкраплениями. Например, в виде сердечек.

Можно и поиграть с различными вариантами нейл-арта на каждом ногте. Стильно и привлекательно.

Хотите чего-то необычного? Почему бы не накрасить ногти разными цветами на обеих руках?

Любите классику? Традиционный красный всегда в тренде.

При желании можно сделать тот же самый красный маникюр более ярким. Такие ногти – как раз для праздничного образа.

Можно добавить нежности с помощью блесток на нескольких ногтях. Такой вариант не сможет не привлечь к себе внимания.

А этот маникюр является, как говорится, кратким и лаконичным. Все просто и со вкусом.

И не забывайте о металлике. Этот маникюр всегда удачно смотрится на гламурных вечеринках.

Одним словом, выбирайте одну из идей и наслаждайтесь праздником! Не забудьте о сочетании маникюра с вашим нарядом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.20 / Дочь Романа Абрамовича Софья показала фото с бойфрендом во время отдыха

09.02.21 / Скандалы: В «молдавской схеме» нашлось место для сделки

20.10.22 / Мнение: Китай прекращает поставки газа в Европу, рабская покорность европейцев и Саудовская Аравия в БРИКС

20.03.22 / Мнение: Это просто праздник какой-то

08.02.22 / Скандалы: Наркобарон с депутатским мандатом

15.11.22 / Мнение: О «втором Херсоне» для Путина… Снова «жесть доброй воли»?

21.06.22 / «Глубоко сожалеем» – Бельгия вернула Демократической Республике Конго зуб Патриса Лумумбы

20.03.22 / Красивые идеи педикюра: от цветовых трендов до дизайна ногтей на пальчиках ног

19.07.21 / Москвич, пришедший на вакцинацию от COVID-19, выиграл 28 млн рублей

17.12.22 / Продюсер Рудченко осадил Распутину после оскорблений в адрес Анны Asti

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика