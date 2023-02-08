В мире: Британия разоряется ради вооружения Украины

Впервые одна из западных стран – Великобритания – официально выразила готовность готовить для Украины боевых летчиков. Это может означать готовность поставить киевскому режиму в том числе военные самолеты западного производства, чего до самого последнего времени покровители Киева тщательно избегали. Однако эти намерения в итоге бьют по самой Британии и лично по ее премьеру Риши Сунаку.

Британия усиливает свою репутацию одного из главных спонсоров киевского режима. В то время, как немцы дарят украинцам танки, а французы жертвуют гаубицы, Лондон сообщил о готовности обучать новых украинских солдат – и не только мотопехотные части.

«Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев», – сообщил премьер-министр Риши Сунак. И сообщил он это в весьма примечательный момент – в Лондон прилетел украинский президент Владимир Зеленский. Это первое заявление от руководителя правительства западного государства, официально подтверждающее намерение готовить летчиков для ВВС Украины.

Но готовить летчиков без самолетов просто технически невозможно. Иначе говоря, Британия, вероятно, даст Киеву еще и истребители (хотя официально еще не так давно отказывалось от подобного варианта). А также (как опять же заявляет Сунак) некие «ракеты дальнего радиуса действия», судя по всему, для ударов по российской территории – на что сейчас ни одна из европейских стран не решается.

Этот шаг выглядит логичным с точки зрения целей британской политики. «Владимир Путин объявил Западу войну, а мы являемся второй военной державой на Западе, и мы должны быть готовыми на этот вызов ответить», – говорил не так давно бывший генсек НАТО, британец Джордж Робертсон.

Не секрет, что за счет лидерства деле поддержки киевского режима Лондон решает целый ряд своих задач. Укрепляет статус важного игрока в мировой политике, отвлекает Еврокомиссию на «общее дело по защите Украины от России», а также ослабляет своих европейских экономических конкурентов за счет разжигания войны у границ ЕС. Ну и, конечно же, углубляет европейско-российский конфликт.

Однако здесь есть одно «но». Лондон передает Украине не просто технику, а последнюю технику. Оставляя при этом британскую армию без штанов.

Еще недавно британские власти кричали о том, что задавят Россию санкциями и лишат ее средств для финансирования СВО. «Мы парализуем экономическое развитие России… Великобритания возглавит усилия, чтобы мобилизовать международную поддержку Украине и вместе с нашими союзниками дать мощный ответ. Мы не успокоимся, пока не добьемся деградации российской экономики и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Эти слова в феврале 2022 года были сказаны на тот момент министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Еще недавно британцы собирались создать армию, которая должна была готовиться к войне с Россией. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – говорил в июне 2022 года свеженазначенный на тот момент глава британского Генштаба Патрик Сандерс.

И действительно – американцы перебрасывали в Европу новые войска, польские власти сообщили об увеличении профессиональной армии и войск территориальной обороны почти вдвое (совокупно со 143 до 300 тысяч человек). До такой же численности – 300 тысяч бойцов – увеличивает свой ранее 40-тысячный корпус быстрого реагирования и Североатлантический Альянс. Даже Эстония повысила уровень оборонных расходов до 2,85% ВВП и собирается вложиться в этот корпус.

Однако вклад Британии в этот корпус ожидается минимальным – «вторая военная держава Запада», по оценкам ее генералов, может выделить в 300-тысячный натовский корпус быстрого реагирования лишь 5-10 тысяч солдат. А все потому, что экономический кризис настиг в итоге вовсе не Россию, а именно что Британию.

В то время как «задавленной санкциями России» МВФ предрекает в 2024 году экономический рост выше американского и выше среднего показателя по Еврозоне, британцев ожидает масштабная рецессия. Брекзит, коронавирус, мировой экономический кризис из-за антироссийских санкций – все это в совокупности привело к затяжному кризису в Великобритании.

Неудивительно, что кабинет Сунака отказывается выделять дополнительное финансирование армии. В британском бюджете нет средств.

«Британия катится вниз… У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», – признает Рейчел Ривз, которая является теневым (то есть номинальным кандидатом на эту должность от лица оппозиции) канцлером казначейства. В то время как россияне, страдающие от санкций, стиснули зубы и массово помогают фронту (в том числе и деньгами) в Британии проходят многотысячные акции протеста из-за падения уровня жизни.

И все это напрямую касается состояния Вооруженных сил – Британия реализует программу по их «оптимизации», проще говоря, урезанию. В Министерстве финансов говорят, что, несмотря на острую необходимость перевооружения, денег на вооруженные силы нет.

Невозможно даже отменить те сокращения, которые сейчас идут. В частности, продолжается выполнение принятого в 2021 году плана по сокращению боевого состава ВС Британии с 82 до менее чем 73 тысяч солдат до 2025 году. Сейчас в британской армии 76 тысяч человек – самое маленькое количество бойцов со времен Наполеона.

Кроме того, не выделяются деньги на новую технику. Власти вкладывали в основном в ядерные силы, игнорируя нужды, например, сухопутных войск «У нас есть танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и легкие танки Scimitar. И все они старше 20, 30 или 50 лет без каких-либо модернизаций», – возмущается глава комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд.

С боеприпасами еще сложнее – их стране, по некоторым расчетам, хватит лишь на несколько дней полноценной войны.

И в этой ситуации Риши Сунак Сунак занимается «военной благотворительностью» в отношении третьих стран. Даже ранее принятые решения о передаче Киеву 14 танков Challenger и десятков артиллерийских систем критиковались военными аналитиками из-за того, что отдаваемые сейчас вооружения власти якобы планируют заместить новыми не ранее чем через 5-7 лет.

Сейчас и британская оппозиция, и генералы просят премьера принять срочные меры по исправлению ситуации. Например, остановить все сокращения – причем как численного состава, так и тяжелой техники. Но даже в этом случае нужно не только остановить сокращения размера армии, но и увеличить ее финансирование – в частности, по статьям оборонного заказа.

От прижимистого Сунака (который не хочет повышать зарплату даже бюджетникам) требуют увеличения оборонных расходов примерно на 3 миллиарда фунтов в год. Кроме того, от него требуют пересмотреть военные приоритеты и не финансировать строительство атомного подводного флота за счет сокращения расходов на ВВС и неядерный флот.

В итоге Лондон оказался в вилке. С одной стороны, ему необходимо увеличивать военные расходы.

Не для того, чтобы защищаться от РФ (никто в Москве не мечтает напасть на Лондон), а для того, чтобы соответствовать статусу лидера среди европейских стран НАТО, правой руки США в Старом Свете и такой же руки в деле сдерживания Китая в Восточной Азии. Ведь если Британия соответствовать не будет, то ее европейскую позицию займет Польша, а восточноазиатскую – Япония. И тогда Лондон может попрощаться в лидерскими абмициями.

С другой, если в эти амбиции вложиться, то тогда в бюджете может не хватить денег на бюджетников, субсидии, сдерживание инфляционных процессов. Страну ждут массовые протесты и еще более масштабные социальные трудности. И тогда Риши Сунак отправится в отставку вслед за Лиз Трасс.

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