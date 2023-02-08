 

Путин поручил скорее утвердить инновационный проект по защите от инфекций

08.02.2023, 17:00, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии.

«Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания. А также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения», – сказал он заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень свои критически важные технологии, в том числе в сфере IT и промышленности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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