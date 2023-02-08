Американский полковник высмеял план Дуды по Крыму

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, когда во время интервью его спросили о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, интервью опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.

Ведущий Эндрю Наполитано спросил у военного, что он думает по поводу призыва президента Польши поддержать стремление Киева захватить Крым. Макгрегор рассмеялся, уточнив не ослышался ли он, информирует РИА «Новости».

«Президент Польши хочет, чтобы американские войска вмести с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно. С его стороны это безумие даже говорить о таком. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное», – сказал полковник.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что киевские власти намереваются «отбить» полуостров «обычным наступлением и в очень короткие сроки».

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