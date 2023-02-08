Объявляем первую 5-ку членов жюри премии “Поселок года 2023”

Члены жюри премии «Поселок года» – это эксперты с многолетним профессиональным опытом работы и обширными знаниями в сфере загородной недвижимости: первые лица и представители ведущих российских и международных девелоперских, строительных, консалтинговых, юридических, финансовых и брокерских компаний.

Независимым консультантом «Поселка года» выступит компания «Технологии Доверия», что подтверждает полную прозрачность и объективность голосования.

Жюри премии «Поселок года» 2023:

Елена Николаева, президент НАМИКС — инициатор 66 законопроектов, новых и направленных на совершенствование действующего законодательства, внесённых в Государственную Думу Российской Федерации. Заняв активную гражданскую позицию, она продвигает проекты, которые помогают решить важные вопросы (ипотечное страхование, образование детей-сирот, строительство жилья экономического класса и многое другое).

Валерий Казейкин, президент МАИФ, заместитель координатора Программы Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», член общественного совета по рынку доступного жилья при Министре регионального развития РФ, вице-президент Международной Академии ипотеки и недвижимости (МАИН). Валерию Казейкину принадлежит авторство более 200 книг и научных работ по развитию рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования. Он также защищает интересы международных, отраслевых и региональных структур, занимающихся малоэтажным жилищным строительством и ипотекой.

Валерий Лукинов, академик МАИН, учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент». Валерий имеет двадцатилетний опыт работы ТОП-менеджером в девелоперских, строительных и риелторских компаниях, входящих в ТОП-3 рынка недвижимости. Эксперт в сфере девелопмента, разработки мастер-планов коттеджных поселков, продаж, создания концепций: архитектурных, маркетинга и реализации, а так же инвестиций, строительства, комплексного развития территорий, оценки проектов загородной недвижимости и их реализации.

Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group (ex-Rnight Frank Russia). Опыт Татьяны в сфере недвижимости составляет шесть лет. В мае 2016 года она пришла в компанию NF Group в качестве стажера департамента загородной недвижимости и уже в ноябре того же года стала консультантом по загородной недвижимости. По итогам первого года работы получила звание «Прорыв года отдела». В феврале 2021 года Татьяна была назначена на должность старшего консультанта и за год перевыполнила личный план продаж, получив звание «Топ-брокер года отдела».

Борис Цыркин, управляющий партнер KASKAD Family. Является действующим членом Международной Академии Ипотеки и Недвижимости, CCIM. В сфере недвижимости более 15 лет. Реализовал свыше 20 крупных девелоперских проектов.

Члены жюри приступят к работе в середине апреля, а прием заявок продлится до 31 марта 2023 года. В премии могут принять участие объекты со всех регионов России, вышедшие на рынок в период с 2021 по 2023 года.

Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе «Тайны Рублева».

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