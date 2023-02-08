Пока США заняты «шпионским» аэростатом, Китай строит в Антарктиде спутниковую станцию

Всё внимание американцев в последние дни было занято наблюдением за тем, как принадлежащий Китаю большой «шпионский» аэростат дрейфует над Северной Америкой. А между тем Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) было поручено строительство новой наземной станции в Антарктиде, которая будет обеспечивать работу Китайской национальной службы спутниковых приложений для океана (NSOAS). С 2002 года Китай уже запустил на орбиту восемь спутников для наблюдения за океаном и новая наземная станция в Антарктиде должна облегчить передачу данных с этих спутников, пишет Asia Times.



AP

В то время как всё внимание Соединённых Штатов на протяжении последних дней было приковано к тому, как большой «шпионский» аэростат Китая дрейфовал в небе над Северной Америкой, Пекин предпринял гораздо более важный стратегический шаг на Южном полюсе, объявив о намерении построить новую спутниковую станцию в Антарктиде. Эти новости могли бы дать гораздо больше поводов для тревоги в Вашингтоне, однако на фоне громкой истории с воздушным шаром они прошли практически незамеченными, отмечает Asia Times.

Между тем Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) была выбрана для строительства новой наземной станции в Антарктиде, которая будет заниматься обслуживанием Китайской национальной службы спутниковых приложений для океана (NSOAS). Предполагается, что комплекс, состоящий из новых антенн и принимающего терминала, будет построен на китайской научно-исследовательской базе Чжуншань, которая расположена в Восточной Антарктиде недалеко от залива Прюдс, сообщается в статье.

С 2002 года Китай запустил на орбиту уже восемь спутников для наблюдения за океаном с различными целями, включая в том числе океанографический анализ, поиск и разработку ресурсов, изучение прибрежной экологии и мониторинг стихийных бедствий. В этом году планируется запуск девятого спутника. И новая наземная станция в Антарктиде должна облегчить передачу данных с этих спутников, поясняет Asia Times.

Чжуншань — одна из антарктических исследовательских станций, находящихся в ведении Института полярных исследований Китая. А всего у Китая там уже пять работающих объектов:

1) станция Great Wall открыта в 1985 году и расположена на острове Кинг-Джордж, Южные Шетландские острова;

2) станция Чжуншань открыта в 1989 году и располагается на Земле Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде;

3) станция Куньлунь открыта в 2009 году и также расположена на Земле Принцессы Елизаветы;

4) станция Тайшань была открыта там же в 2014 году;

5) станция под рабочим названием «постоянная база на Земле Виктории», созданная в 2022 году на острове Невыразимый в море Росса.

Остров Невыразимый был назван в честь «невыразимо ужасной» зимы, проведенной там участниками экспедиции Роберта Фалкона Скотта «Терра Нова» в 1912 году, говорится в статье. Он расположен в зоне Росса, находящейся в зависимости от Новой Зеландии. Эта зона включает в себя всё море Росса, в том числе большую часть шельфового ледника Росса, а также граничащие с ним прибрежные и внутренние территории, которые клином идут к Южному полюсу.

В то время как китайские базы Чжуншань, Куньлунь и Тайшань расположены на Австралийской антарктической территории (ААТ) — этот сектор, на который претендует Австралия, занимает около 42% от всего континента Антарктида, поясняет Asia Times. На острове Кинг-Джордж, кроме Китая, имеют свои исследовательские станции ещё 11 стран. Следует также отметить, что основная логистическая база Китая для деятельности в Антарктиде находится в Хобарте (остров Тасмания).

При этом такие страны как Чили, Аргентина, Норвегия, Великобритания и Франция также претендуют на территорию Антарктики. Однако ни одно из их притязаний формально не признаётся в Договоре об Антарктике, который подписали они все, а также США, Китай, РФ и ещё 45 стран.

Важно также отметить, что статья I Договора об Антарктике гласит: «Антарктида должна использоваться только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые меры военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных манёвров, а также испытания любых видов оружия». В то же время она содержит подраздел, в котором отдельно оговорено: «Настоящий Договор не препятствует использованию военного персонала или оборудования для научных исследований или для любых других мирных целей».

И в этом заключается определённая «геополитическая загвоздка», подчёркивается в статье: «Военнослужащие и техника, используемые сегодня в мирных целях, завтра могут быть использованы для других целей». Как отметил Энтони Берген из Австралийского института стратегической политики (ASPI) в своём эссе, опубликованном в апреле 2020 года, интерпретация этого положения «никогда не проверялась… но со временем может быть проверена».

А учитывая, что Пекин уже не раз предпринимал крайне оперативные меры на широком фронте, как это делается в Южно-Китайском море, необходимо быть в полной готовности, чтобы вовремя среагировать на быстрое увеличение скорости и масштабов действий Китая в Антарктиде, подчёркивает эксперт. «Некоторые учёные отмечают, что Антарктида может быть полезна для различных систем боевого управления, наблюдения и разведки, а также для базирования станций приёма и обработки спутников», — также предупреждает Берген.

В свою очередь, профессор Энн-Мари Брэди из Кентерберийского университета в Крайстчерче (Новая Зеландия) написала в более раннем отчёте ASPI, опубликованном в августе 2017 года: «Китай начал осуществлять необъявленные военные действия в Антарктиде, подготавливая базу для территориальных претензий, а также проводит там разведку месторождений полезных ископаемых».

Базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований (CSIS) также высказывал в своём отчёте, опубликованном в октябре 2022 году, опасения насчёт использования Китаем военных и оборонных мощностей во время научно-исследовательской деятельности. Эксперты этого центра предупреждают, что многочисленные наземные станции составляют «ключевую наземную часть общей космической инфраструктуры Китая, выполняя обязанности по телеметрии, отслеживанию и управлению», чтобы обеспечивать работу спутников и других космических аппаратов.

По мнению американских аналитиков, влияние Народно-освободительной армии Китая на космическую отрасль даёт повод для опасений, что она отчасти контролирует и китайские зарубежные наземные станции, разбросанные по всему миру. «Наземные станции также помогают отслеживать десятки тысяч спутников и других объектов на орбите Земли — эта способность, известная как «космическая ситуационная осведомлённость» (SSA), имеет решающее значение для ведения боевых действий и для победы во время войны в информационно насыщенных пространствах», — подчёркивается также в отчёте CSIS.

Необходимо отметить, что из-за логистических сложностей для проведения исследовательской деятельности в районе Антарктиды практически всем странам, включая Австралию, Новую Зеландию, США, а также Китай, необходимо привлекать к работе свою военную авиацию, военно-морские суда и системы спутниковой связи, говорится в статье. Вплоть до 2020 года Китай также имел доступ к наземным станциям в Австралии, Чили и Швеции по долгосрочным контрактам со Шведской космической корпорацией. Однако эти контракты не были продлены «в связи с изменением геополитической ситуации», как пояснил представитель этой корпорации.

Но Китай не теряет времени даром и строит собственную разветвлённую сеть спутниковых наземных станций по всему миру, сообщается в статье. Только в Южной Америке у него уже имеется 11 рабочих станций: две в Венесуэле, три в Боливии, одна в Чили, одна в Бразилии и ещё четыре в Аргентине. Все эти страны, за исключением Чили, имеют различные геополитические разногласия с США, отмечает Asia Times.

Кроме того, как сообщается, только в этом году Китай планирует запустить более 200 новых спутников. И то, как их будут отслеживать и взаимодейстовать с ними, наверняка ещё надолго останется «приоритетной темой для западных стратегов и шпионов», заключает автор.